Британские дипломаты попытаются укрепить альянс против Российской Федерации, - СМИ

Британские дипломаты планируют воспользоваться четырьмя крупными саммитами в этом году (G7, G20, НАТО и ЕС), чтобы попытаться укрепить альянс против России, наспех сколоченный МИДом после отравления Сергея Скрипаля, пишет авторитетное издание The Guardian.По имеющимся данным, власти Соединенного королевства призывают союзников к созданию комплексной стратегии по борьбе с российской дезинформацией и к переосмыслению традиционного дипломатического диалога с Кремлем.Британские чиновники констатируют, что поведение властей РФ после инцидента в Солсбери и в Думе (Сирия, имеется ввиду применение химического оружия, - ред.) выдает их незаинтересованность в сотрудничестве для совместного постижения истины - наоборот, с помощью этих двух случаев Россия систематически пытается вызвать разногласия на Западе.