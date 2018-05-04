«Британский заговор»: в Турции хозяева отелей нанимают детективов для защиты от туристов из Британии

Турецкие отельеры пытаются защититься от исков британских туристов с помощью видеокамер и детективов. О набирающей обороты тенденции сообщает Ассоциация туроператоров России.

По данным Ассоциации британских туристических агентств (ABTA), в прошлом году число «исков по болезни на отдыхе» выросло на 434% по сравнению с 2016 годом.

В общей сложности британцы получили с зарубежных отельеров компенсации на 370 миллионов фунтов — это рекорд за всю историю туризма Великобритании.

Туристы жалуются на «испорченный отпуск» по причине «некачественного питания» в гостинице или «несчастного случая» по вине персонала отеля — например, травмы из-за скользкого пола в холле.

Возвращаясь с отдыха, британцы с помощью компаний-посредников выставляют юридические претензии к отелям, пытаясь взыскать с них не только расходы на отпуск, но и получить немаленькую «компенсацию морального вреда».

Как заявил турецким журналистам Бюлент Бюльбюлоглу, заместитель председателя Федерации турецких отельеров (TUROFED), в минувшем сезоне количество ложных заявлений со стороны британских отдыхающих «достигло максимума».

По его словам, британские суды имеют обыкновение выносить «приговоры против владельцев гостиниц»: отельеров вынуждают платить по «фальшивым претензиям» в шести из десяти случаев.

Подобную ситуацию представитель TUROFED назвал «британским заговором».

В этом сезоне турецкие отельеры решили подготовиться к инцидентами с туристами-сутягами заранее. В тех отелях, которые работают с британцами, перед началом сезона в общественных зонах — ресторанах, холлах, бассейнах — массово устанавливают видеокамеры.

Кроме того, чтобы уменьшить количество необоснованных жалоб, в гостиницах, предлагающих отдых по системе «все включено», создают департаменты по учету претензий и набирают «сотрудников с навыками детективов», чтобы проводить собственные расследования и доказательно опровергать заявления тех, кто пытается получить компенсацию по причине фальшивой болезни.

Повсеместно установленные камеры позволят опровергнуть утверждения тех, кто заявляет, что получил травму, упав на мокром полу.