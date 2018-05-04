Бритни Спирс и Сэм Асгари показали, как тренируются вместе: видео

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Когда у влюбленных есть общие интересы, вопросов, как провести досуг, у них, как правило, не возникает. Бритни Спирс и Сэм Асгари — как раз из таких. 36-летняя певица и ее 24-летний возлюбленный очень неравнодушны к спорту, поэтому совместное время оба проводят с пользой. В своем Instagram звезда поделилась видео, в котором продемонстрировала, как при помощи партнера можно легко накачать мышцы пресса.

Вместе сильнее,

— заключила Бритни.

Прекрасная пара!

Умничка.

Вы вдохновляете!

— прокомментировали ролик поклонники Спирс.

Надо сказать, что силовые тренировки пара разбавляет танцевальными — все-таки в работе Спирс важны и хореография, и пластика, ведь на сцене ей приходится много двигаться.





Результат усердных тренировок певицы налицо — за последние годы Бритни заметно похорошела. И она снова носит те же шорты, что и 17 лет назад. Никакого секрета, как оказалось, тут нет: любовь, спорт и полная гармония с собой и окружающим миром действительно творят чудеса.

Бритни Спирс и Сэм Асгари