Бывшего главу Симферополя Бахарева обвинили в злоупотреблении полномочиями

Бывший глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев подозревается в превышении служебных полномочий на сумму более трех миллионов рублей.

По версии МВД региона, чиновник передал в аренду коммерческой организации земельный участок общей площадью 5000 квадратных метров. Арендная плата в размере 3,2 миллиона рублей в бюджет не перечислялась.

РБК уточняет, что Геннадий Бахарев занимал пост главы администрации Симферополя с сентября 2014 года по август 2017-го. Официально службу чиновник оставил в связи с состоянием здоровья.