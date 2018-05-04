Центр прогресса бокса в Москве планируется открыть 22 июля 2019 года - Кремлев

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости, Василий Конов-мл. Центр прогресса бокса и Зал славы в Москве планируется открыть 22 июля 2019 года в День российского бокса, заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В феврале в Сочи во время первого Международного боксерского форума был представлен проект Центра прогресса бокса в Москве, в который войдет и Зал славы бокса.

"Планируем открыть центр в следующем году в День бокса - 22 июля 2019 года. А в этом году мы в День бокса откроем 300 залов по всей России, - сказал Кремлев журналистам. – (В следующем году) мы откроем полноценный международный центр с тренерским и судейским обучением. Спортсмены будут иметь возможность пройти полное медицинское обследование в центре".

В феврале в Зал славы уже были введены непобежденный казахстанец Геннадий Головкин, двукратные олимпийские чемпионы россияне Алексей Тищенко, Олег Саитов, Борис Лагутин, панамец Роберто Дуран, трехкратный олимпийский чемпион кубинец Феликс Савон и двукратный олимпийский чемпион китаец Цзоу Шимин.