«Давай езжай отсюда, дядя»: в Каменском чуть не избили нардепа Вилкула

Сопредседателя парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула освистали во ходе его визита в одну из школ города Каменское Днепропетровской области.

Местная журналистка сообщила, что в зале в момент встречи с нардепом был выключен свет. Депутат пытался поговорить с собравшимися, однако, его постоянно перебивали и был слышен недовольный гул. При этом собравшиеся в зале националисты начали петь Гимн Украины, пытаясь заглушить Вилкула.

Недовольные люди выкрикивали:

«Давай езжай отсюда, дядя».

После того, как Вилкул под крики «Ганьба!» покинул зал, в помещении включили свет.

Позже нардеп вернулся в зал вместе с представителями полиции, и продолжил свое выступление.