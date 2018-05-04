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День 4 мая в истории


Добавлено: 04 май 2018 в 01:01,
День 4 мая в истории

36 лет назад (1982) советские альпинисты совершили первое восхождение на Эверест.

Оно было посвящено 60-летию образования СССР. Первыми на высочайшую вершину Земли поднялись Владимир Балыбердин и Эдуард Мысловский. В течение следующих пяти дней к ним присоединились еще девять альпинистов: Сергей Бершов и Михаил Туркевич, Вячеслав Иванов и Сергей Ефимов, Казбек Валиев, Валерий Хрищатый, Валерий Хомутов, Владимир Пучков и Юрий Голодов.

52 года назад (1966) в Турине были подписаны протокол об участии итальянского концерна «Fiat» в создании на территории СССР крупномасштабного автостроительного предприятия с полным технологическим циклом по производству легковых автомобилей, а также генеральное соглашение о советско-итальянском сотрудничестве в области разработки базовой модели. 

Свои подписи под документами поставили министр автомобильной промышленности СССР Александр Тарасов и президент итальянского концерна Fiat Витторио Валлетта.

Через четыре года с главного конвейера автомобильного завода в Тольятти сошли первые легковые машины ВАЗ-2101 «Жигули».

57 лет назад (1961) в СССР был принят Указ «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». 

Тунеядцами признавались те граждане, кто не работал в течение четырёх месяцев. Исключение составляли женщины, которые воспитывали маленьких детей. В указе говорилось: «Лица, уклоняющиеся от общественно полезного труда и ведущие антиобщественный паразитический образ жизни, проживающие в г. Москве, Московской области и г. Ленинграде, подвергаются по постановлению районного (городского) народного суда выселению в специально отведенные местности на срок от двух до пяти лет с привлечением к труду по месту поселения». В 1970 году статья о тунеядстве была включена в Уголовный кодекс РСФСР.

В 1980-х годах борьба с тунеядцами усилилась: проводились рейды по магазинам и кинотеатрам в рабочее время и всех застигнутых там граждан трудоспособного возраста проверяли и сообщали на место работы о прогуле. Гражданам, нигде официально не работавших больше 4 месяцев, грозили исправительные работы на срок до четырех лет, а в редких случаях даже тюремное заключение.

Борьба с тунеядством закончилась в 1991 году, когда был принят закон «О занятости населения», который отменял уголовную ответственность за тунеядство.

190 лет назад (1828) император Николай I утвердил Устав о цензуре.

Он стал третьим подобным документом: первые два были подписаны в 1804 и 1826 годах. Особенностью этого устава стало то, что в него вошла глава «О сочинителях и издателях книг» — первый законодательный акт, который регламентировал вопросы авторского права в России.

Устав о цензуре 1828 года был разработан специальной комиссией, в которую входили министр внутренних дел Василий Ланской, шеф жандармов  Александр Бенкендорф, князь Илларион Васильчиков, тайный советник граф Сергей Уваров и действительный статский советник Дмитрий Дашков.

Документ запрещал произведения, в которых содержалось «что-либо клонящееся к поколебанию учения православной греко-российской церкви, её преданий и обрядов, или вообще истин и догматов христианской веры», а также «что-либо нарушающее неприкосновенность верховной самодержавной власти, или уважение к Императорскому Дому, и что-либо противное коренным государственным постановлениям», или же оскорбляющее «добрые нравы и благопристойность».

Все выписываемые или привозимые из-за границы книги, эстампы, ноты и другие печатные издания в обязательном порядке подвергались проверке.

Общий надзор за действиями внутренней и иностранной цензуры осуществляло Главное управление цензуры, куда входили министр народного просвещения, министры внутренних и иностранных дел, управляющий III отделением Собственной его императорского величества Канцелярии, в также президенты Академий наук и художеств и представители духовного ведомства.

100 лет назад (1918) Совет Народных Комисаров РСФСР принял декрет «О революционных трибуналах».

В 1917 году Декретом «О суде» для борьбы с контрреволюцией, саботажем и другими опасными преступлениями были учреждены рабочие и крестьянские революционные трибуналы. Впоследствии грань между двумя видами судов — народными судами и трибуналами, как судами, — стёрлась. В связи с этим, 4 мая 1918 года Совет Народных Комисаров РСФСР принял декрет «О революционных трибуналах». На них было возложено решение дел по борьбе с погромами, взяточничеством, подлогами, неправомерным использованием документов, хулиганством и шпионажем.

При каждом революционном трибунале была создана коллегия обвинителей в составе не менее трёх лиц, которых избирал местный Совет рабочих депутатов.

Для рассмотрения дел исключительной важности при ВЦИК 16 мая 1918 года был учреждён Революционный трибунал, состоявший из председателя и 6 членов.

В 1922 году на территории РСФСР были созданы губернские суды и революционные трибуналы были упразднены.

221 год назад (1797) император Павел I своим указом запретил российскому дворянству подавать коллективные жалобы монарху, Сенату и губернаторам. 

Ранее Павел I отменил статью Жалованной грамоты, введенную Екатериной II, которая запрещала применять телесные наказания к дворянскому сословию. Были установлены наказания за убийство, разбои, пьянство, разврат, служебные нарушения.

Тем самым император, объявив себя поборником равенства и справедливости, пытался ослабить сословные привилегии. Он ограничил дворянское самоуправление, рекомендовал сократить барщину до трёх дней в неделю, запретил продавать дворовых людей и крестьян без земли. Историк Василий Ключевский называл Павла I«первым противодворянским царём».

Также император разрешил крепостным крестьянам подавать жалобы на помещиков. Он потребовал повесить на стене Зимнего дворца почтовый ящик, в который каждый мог опустить прошение на имя императора.

905 лет назад (1113) на Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах.

Он был одним из самых выдающихся деятелей Древней Руси и первым серьёзным реформатором.

Став в 60 лет великим князем, Владимир правил твёрдой рукой на 3/4 территории Киевской Руси. С помощью своих сыновей он не допускал никаких междоусобиц.

При нём был создан наиболее полный свод законов — «Пространная Русская Правда», которым регулировались вопросы собственности, наследования, правового положения женщин, ограничивавший права князя по отношению к боярство и тому подобное.

39 лет назад (1979) правительство Великобритании возглавила Маргарет Тэтчер.

Она стала первой женщиной премьер-министром Соединённого Королевства. За 11 лет пребывания в должности Тэтчер провела ряд жёстких экономических реформ. Она, в частности, инициировала передачу в частные руки ряда секторов экономики, которые традиционно находились в собственности государства (авиакомпания British Airways, газовый гигант British Gas и телекоммуникационная компания British Telecom). Своё прозвище «железная леди» премьер-министр получила после статьи в английской газете The Sunday Times, в которой так было переведено словосочетание «железная дама» из статьи обозревателя газеты «Красная звезда» Юрия Гаврилова.

Маргарет Тэтчер сложила свои полномочия в 1990 году.

114 лет назад (1904) началось сооружение Панамского канала.

Это судоходный канал, который соединяет Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. Он расположен на Панамском перешейке на территории государства Панама.

Идея строительства Панамского канала относится к началу XVI века. Планы проведения канала «вынашивали» Испанией, Англией, США, Голландией и Францией. Но все попытки оканчивались неудачно. Техническая возможность проведения канала через Панамский перешеек появилась лишь в конце в конце XIX века.

В 1903 году между США и Панамой был подписан договор Хея-Бюно-Варильи, согласно которому США «на вечные времена» предоставлялось  право пользования и контроля над территорией будущего Панамского канала.

Работы по прокладке длились 10 лет. Общая стоимость проекта составила 660 миллионов долларов. 15 августа 1914 года по Панамскому каналу прошло первое судно — американский пароход «Анкон». Официальная же  церемония его открытия состоялась 12 июня 1920 года.

Длина Панамского канала составляет 81,6 километров, общая ширина — 150  метров, а глубина - 12 метров. 

303 года назад (1715) в Париже был изготовлен первый складной зонт.

Зонт известен человечеству уже несколько тысяч лет. Одни учёные считают его родиной Китай, другие — Египет. Но в той и другой стране зонт был символом власти. Иметь такую роскошь могли позволить только императоры или фараоны и их приближенные. Первоначально зонт, который был высотой 1,5 метра и весил 2 килограмма, служил для защиты от солнца.

В 1850-х годах английский механик Самуэль Фокс изобрел и запатентован зонт с железным каркасом и спицами, а также с водоотталкивающей прочной тканью и ручкой в виде трости. В XXвеке появились телескопический карманный зонтик и первый зонт-автомат. 

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Добавлено: 04 май 2018 в 01:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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