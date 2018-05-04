Депутат Европарламента: Спорт — не политическая дубинка

Немецкий евродепутат Кнут Флекенштайн высказался против бойкота чемпионата мира по футболу.

Депутат отметил, что отношения ЕС и России существенно ухудшились, однако использовать спорт как инструмент политического давления не следует. Разлад на внешнеполитическом уровне — не повод отменять встречу сотен спортсменов и болельщиков, подчеркнул Флекенштайн.

По его словам, представители правительств и парламентов также могут использовать Чемпионат мира по футболу как повод для приезда в Россию и проведения кулуарных переговоров.

Фленкенштайн пожелал гостям чемпионата хороших матчей и дружеской атмосферы.