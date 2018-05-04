Добрались до самолетов: Эксперт о жалобе Украины на Росавиацию в ICAO

Государственная авиационная служба Украины направила жалобу на Росавиацию в ICAO (Международная организация гражданской авиации) — поводом для иска стали разрешения на полеты самолетов концерна "Антонов", которые Российская Федерация выдавала без привлечения украинской стороны.По данным Федерального агентства новостей, украинская сторона ссылается на практику, существовавшую в СССР — в процедуре, по итогам которой продлевалась летная годность того или иного воздушного судна, участвовали специалисты конструкторского бюро, создавшего самолет.Сейчас, когда Россия продлевает летную годность для своих самолетов семейства "Ан", она тем самым создает "опасный прецедент" — считают в Киеве.Андрей Иванов из Центра стратегического анализа Института инновационного развития прокомментировал ситуацию и назвал позицию украинской стороны формально верной, однако спровоцированной лишь желанием "укусить" Москву хоть за что-нибудь."Сначала нас обвиняли в агрессии и оккупации, а теперь вот добрались и до самолетов. России давно пора отказаться от устаревшей процедуры проверки самолетов, чтобы не создавать подобные прецеденты", — говорит эксперт.