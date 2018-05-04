Добрым словом и истребителем: Тысячи боевиков сдают тяжёлое вооружение российским военным и покидают Ярмук (ФОТО)

Российские военные убедили бандгруппы в районе лагеря Ярмук покинуть кварталы, превращенные ими в крепости.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из окрестностей Дамаска.

В рамках ранее достигнутых договоренностей офицерами российского Центра по примирению враждующих сторон и подразделениями российской военной полиции с соблюдением мер безопасности начат вывод боевиков и членов их семей из населенных пунктов Ялда, Бабила и Бей-Сахм района Мухайям-Эль-Ярмук. В течение четверга выехало 32 автобуса с членами НВФ.

С главарями боевиков заключены соглашения, согласно которым они сдают тяжёлое вооружение, пулемёты, взрывчатку и лишь с личным оружием покидают захваченную ими территорию.

Бойцы российской и сирийской военной полиции досматривают вещи и обыскивают боевиков, чтобы не дать им вывезти больше оружия, чем позволено условиями соглашения.

Для осуществления депортации банд и их родных с четверга открыт временный гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населённого пункта Бейт-Сахм.

Центром по примирению продолжается проведение мероприятий, направленных на присоединение к перемирию оставшихся в южной части Дамаска членов бандформирований.