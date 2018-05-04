Джазовую певицу нашли мёртвой после бесследного исчезновения

4 мая обнаружили мёртвой пропавшую джазовую певицу и актрису Ханну Нортхедж на скалистом побережье Великобритании, о чём сообщает издание Daily Mail.

Накануне 43-летняя вокалистка бесследно исчезла из дорогостоящего отеля в Истборне при странных обстоятельствах. Тело женщины нашли на мысе Бичи-Хенд, называемом в народе «мысом самоубийц», у подножия одной из отвесных скал.

Ханне следовало вернуться в Лондон ещё 1 мая, но в итоге она так и не появилась. Родственники начали бить тревогу.

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Правоохранители констатировали её смерть, прибыв на место. В настоящее время полиция расследует все подробности произошедшего. Предположительно, певица свела счёты с жизнью.

Ханна Нортхедж пела для британской королевы и бывшего премьер-министра государства Тони Блэра. На её счету десятки концертов.