Джей Зи и Бейонсе на баскетбольном матче

Показать меню
Актуально
Мемория. Людмила Нарусова - 08:00 Мемория. Людмила Нарусова Стало известно имя нового тренера Андрея Ярмоленко в Германии - 08:19 Стало известно имя нового тренера Андрея Ярмоленко в Германии CNN рассказал, как Су-27 "непрофессионально" перехватил американский самолет - 08:49 CNN рассказал, как Су-27 Палата общин парламента Британии приняла свой «акт Магнитского» - 09:00 Палата общин парламента Британии приняла свой «акт Магнитского» Игроки хоккейного клуба «Адмирал» посетили Нахимовское училище во Владивостоке - 09:14 Игроки хоккейного клуба «Адмирал» посетили Нахимовское училище во Владивостоке Де Хеа признан лучшим футболистом "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2017/18 - 09:26 Де Хеа признан лучшим футболистом Ветеранов боевых действий будут лечить наркотиками - 09:53 Ветеранов боевых действий будут лечить наркотиками Помощник госсекретаря США начинает визит в Украину - 10:01 Помощник госсекретаря США начинает визит в Украину Стороны конфликта на Донбассе должны зеркально отвести вооружение, - Хуг - 10:28 Стороны конфликта на Донбассе должны зеркально отвести вооружение, - Хуг ДТП в Крыму: названо число пострадавших - 10:32 ДТП в Крыму: названо число пострадавших США перебрасывают в Польшу бронетанковую бригаду - 11:47 США перебрасывают в Польшу бронетанковую бригаду Более 200 командиров подразделений и воинских частей ВДВ выйдут на - 11:49 Более 200 командиров подразделений и воинских частей ВДВ выйдут на «Командирские старты» в Ульяновске в мае У 19-летнего Бруклина Бекхэма роман с 28-летней певицей и танцовщицей Лекси - 11:54 У 19-летнего Бруклина Бекхэма роман с 28-летней певицей и танцовщицей Лекси Пантеррой Пашинян пообещал продолжить протесты до смены власти в Армении - 12:00 Пашинян пообещал продолжить протесты до смены власти в Армении «Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском плену - 12:07 «Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском плену Цукерберг анонсировал запуск сервиса знакомств - 12:18 Цукерберг анонсировал запуск сервиса знакомств Активисты SERB задержаны за попытку сорвать фестиваль в Сахаровском центре - 12:18 Активисты SERB задержаны за попытку сорвать фестиваль в Сахаровском центре
» » Джей Зи и Бейонсе на баскетбольном матче

Джей Зи и Бейонсе на баскетбольном матче


Добавлено: 04 май 2018 в 07:12, Категория: Шоу-бизнес
Джей Зи и Бейонсе на баскетбольном матче

Бейонсе и Джей Зи постоянно работают, готовясь ко второму совместному туру, в который те отправятся уже в июне. Но про отдых они не забывают, поэтому решили расслабиться и поболеть за любимую команду на баскетбольном матче в Окленде.

На стадионе проходила игра между командами New Orleans Pelicans и Golden State Warriors. Победу в матче одержала последняя команда, за которую и болели Бейонсе и Джей Зи. Для выходного дня певица выбрала total white образ. Платье Alexander Wang она дополнила жакетом Calvin Klein, босоножками Saint Laurent и сумкой Stavely.

Пока звездная пара наслаждается совместным отдыхом и хорошей игрой, в СМИ ходят слуих о разладах в их браке. Раннее Джей-зи рассказывал в интервью The Van Jones Show на CNN, что спасло их отношения с Бейонсе от развода.

«Она моя родственная душа, человек, которого я люблю. Если вы никогда не любили, не понимаете любви или просто не знаете, как двигаться дальше, то у вас будут возникать осложнения в отношениях. Временами. Вы можете либо повернуться лицом к проблеме, либо игнорировать ее, пока все не станет совсем плохо. Мы решили бороться за нашу любовь и за нашу семью, за то, чтобы у детей был другой пример перед глазами — мы хотели разбить этот порочный круг для черных мужчин и женщин,» рассказывает рэпер.

Джей-Зи утверждает, что словами сложно изменить ситуацию. главное — это поступки. «Лучшее извинение — изменить свое поведение.»

Не менее важно признавать свои ошибки. «Вы должны понять, какую боль причинили человеку рядом с вами, должны выслушать его. Это требует времени. Это тяжело: тяжело слушать и видеть эту боль, оставаться рядом, но нужно быть сильным. В каком-то смысле это прекрасный опыт,» говорит муж Бейонсе.

Напомним, что пару лет назад в отношениях между супругами Бейонсе и Джей-Зи был сложный период, последствием которого мог стать развод. Джей-Зи изменил своей возлюбленной, что не могло не сказаться на отношениях. Свои чувства певица высказала в альбоме Lemonade, почти каждая песня в котором повествовала о неверности и предательстве. Джей-Зи переживал не менее, что вылилось и в его творчестве в альбоме альбоме 4:44. Подробностей по этой теме пара публично не давала, но на днях Джей Зи разоткровенничался в интервью.


Материалы по теме:

Джей-Зи об отношениях с Бейонсе после измены: "Мы пережили тяжелые годы терапии"
Джей-Зи рассказал, что спасло их с Бейонсе от развода
Джей-Зи рассказал, почему они с Бейонсе не развелись из-за его измен
Бейонсе и Джей Зи ждут второго ребенка
Добавлено: 04 май 2018 в 07:12, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
На Камчатке ветераны Великой Отечественной войны почтут память погибших моряков возложением венка в Тихом океане

На Камчатке ветераны Великой Отечественной войны почтут память погибших моряков возложением венка в Тихом океане

"Юта" победила на выезде "Хьюстон" в матче плей-офф НБА

Мемория. Нона Гаприндашвили

Мемория. Нона Гаприндашвили

Госдеп США требует от оккупантов в Крыму освободить Балуха

Госдеп США требует от оккупантов в Крыму освободить Балуха

Новости России
еще новости
Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Джей Зи и Бейонсе на баскетбольном матче

Джей Зи и Бейонсе на баскетбольном матче

Пэрис Хилтон отпразднует свадьбу три раза

Пэрис Хилтон отпразднует свадьбу три раза

Марго Овсянникова не желает обманывать себя и зрителей

Марго Овсянникова не желает обманывать себя и зрителей

Принц Джордж и принцесса Шарлотта примут активное участие в свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Принц Джордж и принцесса Шарлотта примут активное участие в свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Новости политики
еще новости
Украина и США должны собрать общую группу по делу Манафорта, - Луценко

Украина и США должны собрать общую группу по делу Манафорта, - Луценко

Нельзя выбирать президента в формате телевизионного шоу, - эксперт

Нельзя выбирать президента в формате телевизионного шоу, - эксперт

Ответный удар России на санкции США: в Госдуме раскрыли положительный эффект для страны

Ответный удар России на санкции США: в Госдуме раскрыли положительный эффект для страны

«Владимир Владимирович, не дайте погубить Россию!»

«Владимир Владимирович, не дайте погубить Россию!»

Новости экономики
еще новости
Сбербанк снизил ставки по кредитам для физических лиц

Сбербанк снизил ставки по кредитам для физических лиц

Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года

Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года

Суд ЕС встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» 

Суд ЕС встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» 

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Новости общества
еще новости
Бывшего главу Симферополя Бахарева обвинили в злоупотреблении полномочиями

Бывшего главу Симферополя Бахарева обвинили в злоупотреблении полномочиями

В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада

В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада

Владимир Путин и Джанни Инфантино получили в Сочи паспорта болельщиков ЧМ-2018

Владимир Путин и Джанни Инфантино получили в Сочи паспорта болельщиков ЧМ-2018

Сегодня в Москве состоится заключительная вечерняя репетиция военного парада, посвященного Великой Победе

Сегодня в Москве состоится заключительная вечерняя репетиция военного парада, посвященного Великой Победе

Происшествия
еще новости
В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

На Украине мужчина бросил в беседку с «шумными» детьми «коктейль Молотова»

На Украине мужчина бросил в беседку с «шумными» детьми «коктейль Молотова»

Новости Украины
еще новости
Президент Чехии сделал сенсационное заявление касающееся газа «Новичок»

Президент Чехии сделал сенсационное заявление касающееся газа «Новичок»

В Николаевском зоопарке стая бродячих собак загрызла четырех альпак

В Николаевском зоопарке стая бродячих собак загрызла четырех альпак

В Сирии угодил в ДТП российский зенитный ракетно-пушечный комплекс.

В Сирии угодил в ДТП российский зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Закрывается самый известный производитель шин в Украине

Закрывается самый известный производитель шин в Украине

Мировые новости
еще новости
5 признаков скорого аппендицита

5 признаков скорого аппендицита

С Донбасса вернулись военнослужащие 44 отдельной арт бригады

С Донбасса вернулись военнослужащие 44 отдельной арт бригады

“Готовимся к худшему”: солдат Вооруженных Сил Украины рассказал о ситуации на Донбассе

“Готовимся к худшему”: солдат Вооруженных Сил Украины рассказал о ситуации на Донбассе

Путин предпримет попытку восстановить отношения со странами Запада, - СМИ

Путин предпримет попытку восстановить отношения со странами Запада, - СМИ




Лента новостей
Венгер о вылете из ЛЕ: сильно расстроен, футбол может быть жестоким - 02:12 Венгер о вылете из ЛЕ: сильно расстроен, футбол может быть жестоким5 признаков скорого аппендицита - 02:07 5 признаков скорого аппендицитаКанал Шария набрал 2 млрд просмотров на YouTube - 01:26 Канал Шария набрал 2 млрд просмотров на YouTubeФутболист "Атлетико" Гризманн надеется на счастливый финал ЛЕ - 01:14 Футболист Загадочные спиралевидные объекты видели в небе над Китаем и Казахстаном - 00:55 Загадочные спиралевидные объекты видели в небе над Китаем и КазахстаномУкраинский закон об образовании в ОБСЕ сравнили с «языковой зачисткой» - 00:50 Украинский закон об образовании в ОБСЕ сравнили с «языковой зачисткой»Президент Чехии сделал сенсационное заявление касающееся газа «Новичок» - 00:21 Президент Чехии сделал сенсационное заявление касающееся газа «Новичок»Владимир Путин и Джанни Инфантино получили в Сочи паспорта болельщиков ЧМ-2018 - 00:07 Владимир Путин и Джанни Инфантино получили в Сочи паспорта болельщиков ЧМ-2018До 30 человек пострадали при взрыве на еврейском празднике в Лондоне - 23:50 До 30 человек пострадали при взрыве на еврейском празднике в ЛондонеБазовая ставка в США осталась неизменной - 23:49 Базовая ставка в США осталась неизменнойАбрамович стал ответчиком по иску на 46 млн долларов - 23:48 Абрамович стал ответчиком по иску на 46 млн долларовМужская сборная России обыграла египтян на командном ЧМ по настольному теннису - 23:44 Мужская сборная России обыграла египтян на командном ЧМ по настольному теннисуМинистр связи предсказал Viber судьбу Telegram - 23:27 Министр связи предсказал Viber судьбу TelegramСК привлек экспертов по голосу для расследования пожара в «Зимней вишне» - 23:27 СК привлек экспертов по голосу для расследования пожара в «Зимней вишне»
Последние новости
"Нэшвилл" сравнял счет в серии Кубка Стэнли с "Виннипегом" - 07:40 ИГИЛ пытается проникнуть в Латинскую Америку, — МИД РФ - 07:19 ИГИЛ пытается проникнуть в Латинскую Америку, — МИД РФ Джей Зи и Бейонсе на баскетбольном матче - 07:12 Джей Зи и Бейонсе на баскетбольном матче Пэрис Хилтон отпразднует свадьбу три раза - 07:12 Пэрис Хилтон отпразднует свадьбу три раза Бывшего главу Симферополя Бахарева обвинили в злоупотреблении полномочиями - 07:04 Бывшего главу Симферополя Бахарева обвинили в злоупотреблении полномочиями Марго Овсянникова не желает обманывать себя и зрителей - 06:54 Марго Овсянникова не желает обманывать себя и зрителей Запад готов финансировать миротворцев на Донбассе. Но это не те миротворцы - 06:28 Запад готов финансировать миротворцев на Донбассе. Но это не те миротворцы Украина и США должны собрать общую группу по делу Манафорта, - Луценко - 06:01 Украина и США должны собрать общую группу по делу Манафорта, - Луценко «Метки Бога»: таинственные линии обнаружены в лесах Удмуртии - 06:00 «Метки Бога»: таинственные линии обнаружены в лесах Удмуртии Загадочные символы, невидимые без специального оборудования, обнаружили на свитках Мертвого моря - 04:48 Загадочные символы, невидимые без специального оборудования, обнаружили на свитках Мертвого моря ученые NASA Лучшая футбольная команда Украины не попадет к топ-клубам Европы на жеребьевке Лиги Чемпионов - 04:05 Лучшая футбольная команда Украины не попадет к топ-клубам Европы на жеребьевке Лиги Чемпионов В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада - 02:42 В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада Добрым словом и истребителем: Тысячи боевиков сдают тяжёлое вооружение российским военным и - 02:19 Добрым словом и истребителем: Тысячи боевиков сдают тяжёлое вооружение российским военным и покидают Ярмук (ФОТО)
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"