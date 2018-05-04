Джей Зи и Бейонсе на баскетбольном матче

Бейонсе и Джей Зи постоянно работают, готовясь ко второму совместному туру, в который те отправятся уже в июне. Но про отдых они не забывают, поэтому решили расслабиться и поболеть за любимую команду на баскетбольном матче в Окленде.



На стадионе проходила игра между командами New Orleans Pelicans и Golden State Warriors. Победу в матче одержала последняя команда, за которую и болели Бейонсе и Джей Зи. Для выходного дня певица выбрала total white образ. Платье Alexander Wang она дополнила жакетом Calvin Klein, босоножками Saint Laurent и сумкой Stavely.

Пока звездная пара наслаждается совместным отдыхом и хорошей игрой, в СМИ ходят слуих о разладах в их браке. Раннее Джей-зи рассказывал в интервью The Van Jones Show на CNN, что спасло их отношения с Бейонсе от развода.

«Она моя родственная душа, человек, которого я люблю. Если вы никогда не любили, не понимаете любви или просто не знаете, как двигаться дальше, то у вас будут возникать осложнения в отношениях. Временами. Вы можете либо повернуться лицом к проблеме, либо игнорировать ее, пока все не станет совсем плохо. Мы решили бороться за нашу любовь и за нашу семью, за то, чтобы у детей был другой пример перед глазами — мы хотели разбить этот порочный круг для черных мужчин и женщин,» рассказывает рэпер.

Джей-Зи утверждает, что словами сложно изменить ситуацию. главное — это поступки. «Лучшее извинение — изменить свое поведение.»

Не менее важно признавать свои ошибки. «Вы должны понять, какую боль причинили человеку рядом с вами, должны выслушать его. Это требует времени. Это тяжело: тяжело слушать и видеть эту боль, оставаться рядом, но нужно быть сильным. В каком-то смысле это прекрасный опыт,» говорит муж Бейонсе.

Напомним, что пару лет назад в отношениях между супругами Бейонсе и Джей-Зи был сложный период, последствием которого мог стать развод. Джей-Зи изменил своей возлюбленной, что не могло не сказаться на отношениях. Свои чувства певица высказала в альбоме Lemonade, почти каждая песня в котором повествовала о неверности и предательстве. Джей-Зи переживал не менее, что вылилось и в его творчестве в альбоме альбоме 4:44. Подробностей по этой теме пара публично не давала, но на днях Джей Зи разоткровенничался в интервью.