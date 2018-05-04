Джиджи Хадид извинилась за обложку Vogue: "Если бы я контролировала процесс, результат был бы другим"

Джиджи Хадид

Майская обложка итальянского Vogue (напомним, ее главной героиней стала Джиджи Хадид, которую фоторедакторы превратили в мулатку) наделала в сети много шума. Неудачную ретушь изображения продолжают обсуждать до сих пор, обвиняя при этом и сотрудников издания, и саму Джиджи. Модель критикуют за то, что она не стала возмущаться съемкой, а, наоборот, осталась ей довольна.

23-летняя Хадид, на которую за последние пару дней обрушилась волна критики, решила внести ясность в ситуацию и принесла извинения за неудачный снимок.

Джиджи Хадид

Поймите, я не контролирую съемочный процесс. Бронзирование и использование фотошопа — это фирменный стиль Стивена Кляйна (автора съемки. — Прим. ред.). Он использует этот прием в своей работе уже многие годы. И я думаю, что главной задачей было показать меня иначе, креативно. Согласна, что в конечном итоге все было сделано не совсем правильно, критика была вполне обоснована. Я хочу обратиться ко всем тем, кого оскорбила эта обложка. Если бы я могла контролировать весь процесс, результат был бы другим. Надеюсь, что это послужит примером для многих журналов в будущем,

— написала она в Twitter.