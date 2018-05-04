Эксперт прокомментировал использование «георгиевских ленточек» в погоне за выгодой

Патриотическая акция "Георгиевская ленточка", которая проводится уже тринадцать лет, сопровождается некоторыми недопустимыми вариантами применения победной символики — черно-оранжевой лентой все чаще украшают, например, продукты питания или даже спиртное.По данным сайта politexpert.net, ежегодная акция "Георгиевская ленточка" охватывает все регионы Российской Федерации, а также еще более семи десятков стран. Однако с каждым годом акция становится все более коммерциализированной — ленту размещают там, где ей явно не место. Например, на каких-то колбасах или бутылках с водкой.Главред посвященного ленточке ресурса Василий Макогон прокомментировал ситуацию и назвал ее недопустимой — коммерческое использование символа победы, по словам эксперта, девальвирует не только саму георгиевскую ленточку, но и событие, с которым она ассоциируется."На наших глазах происходит деструктивный процесс обнуления подвига, которым является победа в Великой отечественной войне. Это, конечно же, очень печальное явление, с которым можно и нужно бороться, например, соблюдая специальный "Кодекс георгиевской ленточки"", — говорит Макогон.