Фиби Файло показала последнюю коллекцию для Celine

Автор: Владислава Иваненко

Самым большим разочарованием прошедшего года считается уход Фиби Файло из Celine. На протяжении 10 лет она занимала пост креативного директора Celine и создавала минималистичные, но в то же время ироничные коллекции, которыми восторгались все фэшн-критики. Теперь на ее место назначили не менее звездного Эди Слимана, и его работу можно будет увидеть на Неделе моды в Париже в октябре.

Лукбук коллекции pre-fall 2018 стал последним под руководством Фиби Файло. В нем остались все прежние коды бренда: брючные костюмы, oversize-свитшоты, кожаные тренчи и платья и объемные шубы. На кадрах, снятые Юргеном Теллером, выглядят просто и естественно: это именно то, с чем ассоциировался уже прежний Celine при Фиби Файло.

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