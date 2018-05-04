Фигурантами дела о «мертвых душах» в Роскомнадзоре стали 14 человек

По уголовному делу о фиктивным оформлении сотрудников во ФГУП «Главный радиочастотный центр» и выводе оттуда денег проходят 14 фигурантов. Об этом «Интерфаксу» сообщил следователь Сергей Худык.

«Главный радиочастотный центр» — структура, подведомственная Роскомнадзору.

Ранее было известно о четырех фигурантах, включая пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.

Помимо него подозревались начальник правового управления Роскомнадзора Борис Едидин, гендиректор ФГУПа Анастасия Звягинцева и ее советник Александр Весельчаков.

Вначале их обвиняли в мошенничестве — присвоении 23 млн рублей. Однако сейчас следствие изменило квалификацию, и теперь подозреваемым вменяется растрата около 6 млн рублей.