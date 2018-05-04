Филиппины были заселены уже 700 тысяч лет назад

Находки, сделанные на острове Лусон, крупнейшем из Филиппинских островов, показывают, что первые обитатели архипелага оказались на нем примерно 700 тысяч лет назад. Предположительно, это были представители вида Homo erectus.

Раньше считалось, что заселение Филиппин началось только 67 тысяч лет назад – таков был возраст самой древней кости, найденной на Филиппинах. В 2007 году в пещере Кальяо на том же острове Лусон была найдена третья плюсневая кость стопы. Ее обладатель, других останков которого так и не нашли, получил название человек из Кальяо. Предположительно это был Homo sapiens. Судя по найденным в тех же слоях костям животных, человек из Кальяо охотился на оленей (Cervus mariannus), диких свиней и быков и разделывал их каменным орудиями.

Нынешняя находка была сделана в провинции Калинга, в северной части острова Лусон. В русле древней реки ученые нашли почти полный скелет вымершего вида филиппинских носорогов (Rhinoceros philippinensis). Следы на костях однозначно указывают, что при помощи каменных орудий с них кто-то срезал мясо и добывал костный мозг. Сами орудия находились рядом с костями, ученые нашли их в количестве 57 штук.

Для датирования находок был использован метод электронного парамагнитного резонанса. Зерна кварца из слоя, лежавшего ниже находок, имели возраст примерно 727 тысяч лет, частицы зуба носорога – около 709 тысяч лет, а верхний слой осадочной породы – около 701 тысячи лет. Поэтому хозяином этих орудий не мог быть Homo sapiens, который появился в Африке на сотни тысяч лет позже. Наиболее вероятным кандидатом становится более архаичный вид людей – Homo erectus. Кости представителей этого вида сходного возраста были найдены в Китае и на острове Ява.

Находка орудий столь древнего возраста на Лусоне стала еще одним доводом в пользу того, что предки людей, включая Homo erectus, были способны преодолевать довольно значительные расстояния в открытом море. Другие свидетельства о древнем мореходстве описаны в специальном очерке.

Исследование опубликовано в журнале Nature.