ФСБ сообщила о ликвидации предполагаемых террористов на Ставрополье

В Невинномысске Ставропольского края 4 мая прошла спецоперация, в ходе которой были нейтрализованы двое лидеров религиозно-экстремистской ячейки, планировавшие теракты, сообщает ФСБ.

По данным спецслужбы, при попытке задержания мужчины оказали вооруженное сопротивление.

На месте происшествия, как заявляет ФСБ, была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, а также самодельное взрывное устройство. Там же нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.

Расследуется уголовное дело.

Личности подозреваемых не разглашаются.