ФСБ сообщила о ликвидации предполагаемых террористов на Ставрополье

В Невинномысске Ставропольского края 4 мая прошла спецоперация, в ходе которой были нейтрализованы двое лидеров религиозно-экстремистской ячейки, планировавшие теракты, сообщает ФСБ.
По данным спецслужбы, при попытке задержания мужчины оказали вооруженное сопротивление.
На месте происшествия, как заявляет ФСБ, была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, а также самодельное взрывное устройство. Там же нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.
Расследуется уголовное дело.
Личности подозреваемых не разглашаются.