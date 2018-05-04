Футболист "Атлетико" Гризманн надеется на счастливый финал ЛЕ

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн после победы над лондонским "Арсеналом" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги Европы заявил, что рассчитывает на удачу в финале турнира.

В четверг "Атлетико" в Мадриде обыграл "Арсенал" со счетом 1:0 и по сумме двух встреч вышел в финал Лиги Европы. Первая полуфинальная игра, прошедшая в Лондоне 26 апреля, закончилась со счетом 1:1. Соперником "Атлетико" по финалу турнира, который состоится 16 мая в Лионе, стал французский "Марсель".

До встречи в Лионе: "Атлетико" и "Марсель" вышли в финал ЛЕ. Фото

"Мы действительно счастливы, - приводит слова Гризманна сайт УЕФА. - Надеюсь, это будет счастливый финал".

Победный гол во встрече с "Арсеналом" в компенсированное время первого тайма забил форвард мадридского клуба Диего Коста. "Мы очень рады, что попали в финал Лиги Европы, нам было важно туда пробиться. "Атлетико" это нужно, потому что мы отличная команда", - сказал он.