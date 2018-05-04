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Гардинер победил в беге на 400 м на первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе


Добавлено: 04 май 2018 в 22:54, Категория: Спорт
Гардинер победил в беге на 400 м на первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Представитель Багамских островов Стивен Гардинер одержал победу в беге на 400 метров на первом этапе Бриллиантовой лиги, которая проходит в Дохе.

Гардинер показал результат 43,87 секунды. Второе место занял катарец Абдалела Харун (44,50), замкнул тройку лучших Исаак Маквала (44,92) из Ботсваны.

Хорватка Сандра Перкович победила в метании диска с результатом 71,38 метра. На втором месте расположилась кубинка Яйме Перес (66,82), третьей стала ее соотечественница Дения Кабальеро (63,80).

Кубинец Педро Пичардо победил в тройном прыжке с результатом 17,95 метра. Второе место занял американец Кристиан Тейлор (17,81), третье - Алексис Копелло (17,21) из Азербайджана.

Катарец Мутаз Эсса Баршим стал лучшим в прыжках в высоту, преодолев отметку 2,4 метра. Сирийский легкоатлет Маджид Газаль (2,33) стал вторым, а Дональд Томас (2,3) из Багамских островов расположился на третьем месте.

Южноафриканка Кастер Семеня финишировала первой в беге на 1500 метров, преодолев дистанцию за 3 минуты 59,92 секунды. Второе место заняла кенийка Нелли Джепкосги (4.00,99), третье - Хабитам Алему (4.01,41) из Эфиопии.


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Добавлено: 04 май 2018 в 22:54, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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