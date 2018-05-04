Главу правительства Каталонии разрешили избрать дистанционно

Парламент Каталонии в пятницу одобрил реформу законодательства, которая позволит избирать главу правительства дистанционно.

Соответствующее сообщение появилось на странице парламента Каталонии в Twitter.

За изменение в законодательстве 70 голосов отдали представители партии «Вместе за Каталонию», «Левые республиканцы Каталонии» и «Кандидатура народного единства». Против такого нововведения проголосовали 64 представителя партии «Граждане», социалистической партии Каталонии, и Народной партии Каталонии.