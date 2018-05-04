Голикова может сменить Голодец на посту вице-премьера

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова может занять пост вице-премьера в новом правительстве. Она может перейти на место Ольги Голодец, которая курирует социальный блок, рассказали источники РБК.

Собеседник, близкий к правительству, сообщил изданию, что кандидатура Голиковой на место Голодец «обсуждается всерьез». Однако «есть и другие кандидатуры», и окончательное решение пока не принято.

Татьяна Голикова с 1999 по 2007 год была заместителем министра финансов, затем возглавила Минздравсоцразвития, а после разделения ведомства в 2012 году год пробыла помощницей президента, а затем была назначена главой Счетной палаты.