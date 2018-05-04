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Госдеп США заморозил финансирование «Белых касок»


Добавлено: 04 май 2018 в 09:12, Категория: Новости на сегодня
Госдеп США заморозил финансирование «Белых касок»

Государственный департамент США прекратил выделять денежные средства неправительственной сирийской организации «Белые каски». Как стало известно CBS News, Вашингтон и дальше будет поддерживать организацию, но в какой форме пока неизвестно.

До сих пор дотации США составлял примерно треть бюджета организации. Финансирование прекратилось в последние несколько недель, сообщает телеканал со ссылкой на дипломатические документы. Ближневосточное бюро Госдепартамента должно было получить до 15 апреля подтверждение продолжения финансирования.

Лидер «Белых касок» Раед Салех сообщил, что в марте встречался с американскими властями, общение проходило в позитивном ключе, причем, речь шла о финансировании организации до 2020 года включительно.

«Никаких предложений о прекращении поддержки не было», — добавил он. По словам Салеха, заморозка финансирования окажет серьезное влияние на способность организации обеспечивать необходимую интенсивность и качество работы.

По данным организации, с начала гражданской войны в Сирии, ее активистами было спасено 70 тысяч человек. Россия, Иран и Сирия обвиняют «Белые каски» в изготовлении постановочных видео. В частности, о химатаке в сирийском городе Дума.


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Добавлено: 04 май 2018 в 09:12, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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