Хабенский показал фильм «Собибор» в ООН

В штаб квартире ООН в Нью-Йорке состоялся показ военной драмы «Собибор», сообщает ТАСС. Киноленту представил актер и режиссер Константин Хабенский.

Кинолента рассказывает о восстании узников в концлагере Собибор, располагавшемся на территории Польши с 1942 по 1943 годы. В нем было уничтожено от 10 до 20 тысяч евреев. Восстание возглавил лейтенант советской армии Александр Печерский.

«О той великой войне было очень много написано, сказано - документального, историографического, художественного, кинематографического, но то, что мы хотим показать вам сегодня - это другая страница той великой, страшной, ужасной войны, которая, мы все надеемся, больше никогда не повторится», — заявил постпред РФ при ОН Василий Небензя.

Показ фильма шел в оригинальной озвучке с английскими субтитрами. Сама лента снята на пяти языках — русском, польском, немецком, нидерландском и идише.В работе над проектом принимали участие актеры и кинематографисты из России, Литвы, Франции, Германии, Польши.