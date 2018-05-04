IAAF отстранила пятерых россиян от чемпионата мира по ходьбе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) лишила Клавдию Афанасьеву, Ольгу Елисееву, Юлию Липанову, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова статуса нейтральных спортсменов.

Запрет на участие в соревнованиях пока касается только чемпионата мира в Китае. Дальнейший статус российских спортсменов будет определен решен после окончания расследования инцидента с тренером Виктором Чегиным.

«Решение было принято до дальнейшего расследования ряда серьезных инцидентов, связанных с участием этих спортсменов в тренировочных сборах в Караколе в Киргизии в прошлом месяце под руководством тренера Виктора Чегина, который был пожизненно отстранен от спортивной деятельности. Допинговая панель IAAF рассмотрит их статус на остальные соревнования в 2018 году, как только получит дополнительную информацию от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и результаты расследования», — говорится в документе.

Василий Мизинов и Яна Смердова сохранили статус нейтральных спортсменов, так как не участвовали в тренировочных сборах в Караколе.

Экс-главный тренер Центра олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе Виктор Чегин в 2016 году был пожизненно дисквалифицирован РУСАДА за неоднократные допинговые нарушения воспитанников.