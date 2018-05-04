ИГИЛ пытается проникнуть в Латинскую Америку, — МИД РФ

Террористической организация ИГИЛ* активизировала попытки создать лагеря подготовки в Латинской Америке, хотя пока такие случаи носят единичный характер, заявил замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.

«Существует опасность появления на территории стран Латинской Америки и Карибского бассейна лагерей подготовки джихадистов и рекреационных баз, налаживания связей террористов с местными преступными и наркосиндикатами…

Обеспокоены активизацией вербовочной деятельности экстремистов, особенно в карибских государствах, где велика доля граждан, исповедующих ислам», — сказал он, выступая на 18-й сессии Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом.

Позднее в общении с журналистами Феоктистов признал, что случаи вербовки пока носят единичный характер.

«Но мы не хотим, чтобы они переросли в эпидемию», — добавил дипломат.

Он отметил, что лучше работать на опережение. В этой связи Феоктистов выдвинул участникам мероприятия ряд предложений. В частности, он призвал присоединиться к Международному банку данных ФСБ по противодействию терроризму, где содержится сведения о 89 террористических организациях и более 11 тысяч анкет иностранных террористов-боевиков.

Феоктистов подчеркнул, что Россия готова содействовать обучению сотрудников спецслужб, а также призвал страны-участницы рассмотреть возможность присоединения к Конвенции ШОС по противодействию экстремизму.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.