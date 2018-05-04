Источник рассказал о возможности летчиков катапультироваться с Су-30

Летчики разбившегося в Сирии российского Су-30СМ могли катапультироваться, но вместо этого попытались выровнять самолет и вернуться на авиабазу Хмеймим. Об этом «Коммерсанту» рассказали военные эксперты.

По данным очевидцев, проблемы у истребителя появились практически сразу после взлета — на высоте около 200 метров самолет начал неожиданно клевать носом.

В этот момент, знает источник издания в органах военного управления, по какой-то причине резко упала тяга в одном из двигателей.

При попытке развернуться истребитель стал заваливаться на левую сторону и вскоре рухнул в море вблизи города Джебла. От удара у российского самолета оторвало левое крыло и хвостовое оперение. Оба летчика погибли, командиром воздушного судна был гвардии майор Альберт Давидян.