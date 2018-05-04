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Канал Шария набрал 2 млрд просмотров на YouTube


Добавлено: 04 май 2018 в 01:26, Категория: Новости на сегодня
Канал Шария набрал 2 млрд просмотров на YouTube

По состоянию на вечер 3 мая ролики на YouTube-канале Анатолия Шария просмотрели более двух миллиардов раз.

«Спасибо за все, друзья. Вошел в двадцатку самых просматриваемых русскоязычных каналов мира», – написал Шарий в твиттере.

Спасибо за все, друзья. Вошел в двадцатку самых просматриваемых русскоязычных каналов мира pic.twitter.com/KLvvG0jVyt

— Анатолий Шарий (@anatoliisharii) 3 мая 2018 г.

На обновления канала подписаны 1,425 млн человек, всего на нем выложено 4 318 роликов. По прогнозам портала SocialBlade, канал наберет 3 млрд просмотров к сентябрю 2020 года, а отметку в 2 млн подписчиков преодолеет в марте 2019-го.

Ранее был опубликован список самых просматриваемых видео на канале Шария в 2017 году.

Фото: ТВ Центр (коллаж)


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Добавлено: 04 май 2018 в 01:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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