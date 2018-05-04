Кирпичик гомодиктатуры от ВШЭ: Победителем «Мисс’18» может стать мужчина

Высшая школа экономики продолжает оправдывать свой статус передовой кузницы кадров либерал-глобалистов и пробивает очередное дно. После гомосексуального скандала с участием научного руководителя Института образования ВШЭ Исака Фрумина и его подчиненного, руководителя отдела маркетинга той же структуры Максима Петрова, после «научных» исследований, готовящих легализацию проституции, после участия в «просветительских» конференциях на тему всевозможных извращений, казалось бы, удивлять россиян уже нечем. Ан нет — студенческое сообщество, состоящее в основном, как и подобает таким организациям, из продвинутых прозападных «людей мира», на днях объявило о переформатировании известного конкурса «Мисс НИУ ВШЭ». Под предлогом борьбы с сексизмом он был переименован в просто «Мисс’18», поменял статус с конкурса красоты на «грандиозное шоу» и, наконец, впервые за свою 11-летнюю историю сменил ориентацию, допустив к участию 18 девушек и… двух молодых людей.

Переформатирование сознания учащихся в Вышке зашло уже очень далеко — местная молодежь просто не поймет, если вы не являетесь феминисткой, ЛГБТ-активистом или адептом теории «гендера» (выдуманного социального пола и искаженной половой ориентации, не совпадающими с исходными биологическими данными человека). Несколько лет назад студенты, испытывающие «праведный» гнев от отсутствия в Школе культурологии курса по гендерным исследованиям (как на всем «цивилизованном» Западе), основали Гендерный клуб. В любезно выделенном им буфете ВШЭ за чашкой чая они обсуждали проблемы «нонбинарных сексуалов», жестоко угнетаемых женщин и учеников начальной школы, обделенных инструкциями по пользованию презервативами. Влияние гендерной идеологии оказалось настолько сильным, что Совет фонда поддержки студенческих инициатив ВШЭ обвинил традиционный университетский конкурс красоты в сексизме и лукизме (превращение женщины в товар, сугубо материальный эксплуатируемый объект, оцениваемый по внешним признакам). Студенты и педагоги распространили открытое письмо протеста, в котором назвали свою альма-матер «открытым, демократичным и прогрессивным университетом, в котором нет места дискриминации».

Под этим соусом популярный местный конкурс красоты был лишен материальной, информационной и административной поддержки вуза. Казалось бы, дело сделано, на этом можно остановиться, но нет. Должны же «креативные и продвинутые» ребята не ударить лицом в грязь перед Европой. И вот на свет появляется «гендерно нейтральное шоу талантов». Называется оно теперь просто «Мисс», а участвовать в нем могут, вопреки названию, не только девушки, но и молодые люди. Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, годами старательно уничтожающий традиционный культурный код России, потирает руки от удовольствия.

«Как парни попали в "Мисс’18"? Прислали заявки, пришли на кастинг, продемонстрировали свои таланты... Дальше мы сели и начали выбирать героев, не участниц или участников, а именно героев! Тут парни вписались идеально: они талантливы, один поет и артист, другой — танцор. И к этому добавляется тот факт, что у каждого своя история, конфликт, вызов и актуальная тема — гендерное равенство. Может ли парень стать "Мисс’18"? Вероятно, это странно звучит, но да, может! Мы их сразу спросили, волнует ли их, что титул звучит как "Мисс’18". И они ответили, что действительно хотят получить его корону», — сообщает генпродюсер конкурса Полина Куцова.

«Когда я узнал, что меня взяли во второй этап, я не столкнулся с дискриминацией по половому признаку, а организаторы старались отдалиться от концепции конкурса красоты, я решил рассматривать шоу, в котором участвую, как площадку для реализации своих идей и возможностей. Я сделаю все, чтобы мое присутствие было революционным во всех смыслах в рамках дозволенного форматом шоу», — пишет один из участников-студентов Филипп Сандлер.

«Хорошо бы спросить: "Почему парни начали участвовать только в этом году? " После кастинга воспринимаю все происходящее серьезнее. Каких-то чётких ожиданий от кастингов не было. Первым откровением стало то, что меня не выгнали. Потом я понял, что команда этого шоу — классные и позитивные ребята, с которыми мне хотелось бы поработать. К счастью для меня, это было взаимно. Меня абсолютно не смущает название шоу, потому что я пришел не за короной, а за саморазвитием», — рассказывает второй соперник 18-ти девушек Илья Сагайдак.

Ну а чему в самом деле тут удивляться, если в британских школах запрещают называть учениц девочками, в США и странах ЕС в официальных документах заменяют слова «папа» и «мама» на «родитель один» и «родитель два», в Амстердаме власти города теперь официально обращаются к гражданам не «дамы и господа», а «дорогие жители» или «уважаемые соотечественники»? Один из главных институтов расчеловечивания в России просто идет по их стопам и плавно сдвигает окно Овертона. Под предлогом борьбы с дискриминацией подрастающему поколению навязывается новая мода, «новая нормальность», в которой меньшинство получает исключительную власть над большинством, традиционная («нуклеарная») семья уходит в прошлое, а союз мужчины и женщины и предписанное им самой природой распределение функций именуется «гендерными стереотипами». К противникам переидентификации нации дозволяется применять «позитивную дискриминацию», ибо они «гомофобы, нарушители поликорректности и прав человека». Из социума постепенно уходит понятие «нормы», теперь она якобы может быть у каждого своя — как у любого отдельно взятого пациента психбольницы. Все это прописывается в фундаментальных методичках для пятилетних детей всей планеты и распространяется под эгидой ООН и ЮНЕСКО.

Еще одна ложь, которую пытаются внушить народу пропагандисты современной либеральной лженауки — психологи, сексологи, социологи и т.д. — заключается в том, что распространять или воспитывать трансгендерность и гомосексуальность в человеке путем обработки мозгов и пропаганды с раннего детства в принципе невозможно. Но при этом почему-то как грибы после дождя появляются подобные конкурсы, где роли мисс и миссис выполняют мужчины, развиваются интернет-проекты, декларирующие своей целью помощь молодым родителям и подросткам в вопросах «сексуальной ориентации и гендерной идентичности». Для детей выпускаются куклы «среднего пола», практически в каждую компьютерную игру или мультфильм из соображений «толерантности» включают ЛГБТ-персонажей, для мальчиков продвигается педерастичная одежда и мода с самых юных лет. Прикладываются нечеловеческие усилия для поддержания этого социального механизма заражения (кино, реклама, интернет, образование и т.д.), на него тратятся триллионы долларов, чтобы скверна росла в геометрической прогрессии. Ну а что творится ныне в «высоком современном искусстве» для взрослых, «поп-культуре» и телевидении — мы просто умолчим.

Так что на практике мы наблюдаем: ковровая бомбардировка мозгов молодых поколений, их подготовка к неизбежному принятию «новой нормальности» и попутная вербовка ЛГБТ-адептов идет полным ходом. Вышка со своим «антидискриминационным» шоу «Мисс’18» — лишь кирпичик в стене выстраиваемой гомодиктатуры, которая, в случае реализации планов трансгуманистов, шагнет еще дальше и превратится в диктатуру бесполого «оно», в торжество постчеловека. Мы же рискуем проморгать все эти изменения, наблюдая за чудными временами и нравами с галерки.

http://katyusha.org/view?id=9821