Клименко могут снять с должности советника президента по интернету — СМИ

Советник президента, председатель совета Института развития интернета Герман Клименко может не получить переназначение после инаугурации главы РФ Владимира Путнина.

О, том, что у Клименко мало шансов продолжить карьеру на занимаемом уже два года посту, сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на близкий к администрации президента источник.

Он пояснил, что Клименко не удалось встроиться в структуру администрации президента. За весь период работы Клименко встречался с президентом лишь один раз, о чем не сообщалось публично.

Сам советник президента РФ по интернету отказался обсуждать этот вопрос с изданием.