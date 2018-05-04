Кокорин: Мне сейчас не до допинг-тестов

Нападающий «Зенита» находится на реабилитации после повреждения крестообразных связок колена.

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин прокомментировал новость о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) внесло его в список для допинг-тестов.

«Если честно, мне не до этого сейчас», — сказал футболист корреспонденту ИА «Политика Сегодня».

15 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с немецким «Лейпцигом» Кокорин получил травму. Футболиста увезли с поля на электрокаре. На следующий день сообщили, что у нападающего — разрыв крестообразных связок колена. Обычно реабилитация после таких травм занимает около полугода.

Представитель тренерского штаба ФК «Зенит» Игорь Симутенков не взялся прогнозировать, попадет ли в итоге Кокорин в состав сборной России на чемпионате мира.

«Я не знаю. Я не оракул», - пояснил он в комментарии «Политике Сегодня».

Повреждение крестообразных связок колена получил и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, которого РУСАДА тоже включило в список тестируемых на допинг. По информации члена исполкома Российского футбольного союза Игоря Лебедева, пока Кокорин и Джикия - единственные российские футболисты, кого взяли под особый контроль допинг-офицеры. Процедура стандартная, заверили в РФС. В Союзе уверены, что никакого допинга у футболистов не будет найдено.