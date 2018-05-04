Консул РФ во Вьетнаме рассказал о шансах осуждённой россиянки на экстрадицию

Обвинительный приговор признанной виновной в контрабанде россиянке Марии Дапирке вступит в силу через 30 дней, если её адвокаты не подадут апелляцию. От их дальнейших действий также зависит её возможная экстрадиция на родину, заявил телеканалу «360» консул посольства России во Вьетнаме Дмитрий Кривошеев. Читайте по теме

Суд Вьетнама приговорил россиянку к пожизненному сроку за контрабанду наркотиков

Марию Дапирку арестовали во Вьетнаме в августе 2014 года по подозрению в контрабанде наркотиков. В аэропорту таможенники обнаружили в её чемодане под двойным дном около 3 килограммов кокаина. Адвокаты девушки настаивают, что чемодан принадлежал другу, к которому она ехала в Африку из Тайланда транзитом через Вьетнам. Суд в Хошимине признал Дапирку виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к пожизненному заключению.

«Существует порядок, в соответствии с которым можно отбывать наказание на территории России», — сказал Кривошеев, добавив, что для положительного решения этого вопроса должны приложить усилия защитники девушки.

По словам консула, российское посольство в Хошимине оказывало Дапирке необходимую помощь и поддержку, сотрудники посещали её в следственном изоляторе, наблюдали за её состоянием и передавали посылки от родственников.

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