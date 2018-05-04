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Кто родился 4 мая


Добавлено: 04 май 2018 в 03:42,
Кто родился 4 мая

Иван Иванович Квитка (51 год), член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Был проректором Тюменского государственного института мировой экономики, управления и права. Являлся депутатом Тюменской областной думы. Избирался депутатом Государственной думы РФ Vи VI созывов.

Арамаис Джаганович Даллакян (67 лет), член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Занимал должность заместителя губернатора, заместителя председателя правительства Чукотского автономного округа. Возглавлял Думу округа. С июня 2015 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Чукотского автономного округа.

Александр Геннадьевич Шишкин (58 лет), член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности. Был депутатом Хабаровской краевой думы. Избирался депутатом Государственной Думы V и VI созыва, входил в состав думского комитета по безопасности и противодействию коррупции. С сентября 2013 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Хабаровского края.

А ещё в этот день родились:

Михаил Михайлович Шемякин (75 лет), художник и скульптор. Его первая выставка прошла в 1962 году в Ленинграде в редакции журнала «Звезда». Творчество художника соединило в себе черты символизма и сюрреализма, а в 1960-х годах в СССР авангардисты находились под запретом. Многие художники, в том числе и Шемякин, подвергались гонениям. В 1971 году художник был вынужден эмигрировать во Францию, где он быстро приобрел известность и признание, а показанный в 1974 году акварельный цикл «Карнавал Санкт-Петербурга» принес мировую славу. С 1981 года художник живёт в США. Его первые персональные выставки в СССР прошли лишь в конце 1980-х годов.

Среди работ Шемякина монументальные гипсовые и бронзовые рельефы, и цветные автолитографии, и декоративные произведения ювелирного искусства, а также иллюстрации к произведениям Николая Гоголя, Федора Достоевского, Александра Пушкина и Владимира Высоцкого. Его монументальные произведения широко известны, но часто вызывают споры: памятники Петру I и монумент «Жертвам политических репрессий» в Санкт-Петербурге, скульптурная композиция «Дети — жертвы пороков взрослых» в Москве. Его монументы украшают улицы Нью-Йорка, Вашингтона, Венеции  и других городов.

Геннадий Николаевич Рождественский (87 лет), дирижёр, пианист и педагог. Народный артист СССР. После окончания консерватории в 1951 году был принят в труппу Большого театра, а в 1965 году занял пост главного дирижера театра. Под его руководством оркестр главного театра страны сыграл около 40 опер и балетов.

Позднее Рождественский работал музыкальным руководителем Московского музыкального камерного театра Бориса Покровского, оперным дирижёром Большого театра, был приглашенным дирижёром ряда известных симфонических оркестров мира.

В 1982 году Геннадий Рождественский основал Государственный симфонический оркестр Министерства культуры СССР и в течение 10 лет был его главным дирижером. В начале 2000-х годов Геннадий Рождественский занимал пост художественного руководителя Большого театра.

Музыкант — автор ряда книг о музыке и дирижерском искусстве.  С его участием выпущено свыше 700 дисков и пластинок с записями симфоний Бетховена, Гайдна, Брамса, Чайковского и многих других композиторов.

Татьяна Евгеньевна Самойлова (1934-2014), актриса театра и кино. Народная артистка РФ. Была актрисой Театра им. Вл. Маяковского, Театра им Е. Вахтангова, Театра-студии киноактера. В кино дебютировала в 1955 году в картине Владимира Каплуновского «Мексиканец».

Поистине всенародную любовь принесла актрисе роль в фильме Михаила Калатозова «Летят журавли». Эта лента в 1958 году была удостоена «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале, а Самойлова награждена специальным дипломом за лучшую женскую роль и премией жюри «Апельсиновое дерево».

Потом были роли в фильмах «Анна Каренина», «Неотправленное письмо», «Альба Регия», «Они шли на Восток», «Возврата нет», «24 часа» и другие.

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Добавлено: 04 май 2018 в 03:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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