Кто родился 4 мая

Иван Иванович Квитка (51 год), член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Был проректором Тюменского государственного института мировой экономики, управления и права. Являлся депутатом Тюменской областной думы. Избирался депутатом Государственной думы РФ Vи VI созывов.
А ещё в этот день родились:
Среди работ Шемякина монументальные гипсовые и бронзовые рельефы, и цветные автолитографии, и декоративные произведения ювелирного искусства, а также иллюстрации к произведениям Николая Гоголя, Федора Достоевского, Александра Пушкина и Владимира Высоцкого. Его монументальные произведения широко известны, но часто вызывают споры: памятники Петру I и монумент «Жертвам политических репрессий» в Санкт-Петербурге, скульптурная композиция «Дети — жертвы пороков взрослых» в Москве. Его монументы украшают улицы Нью-Йорка, Вашингтона, Венеции и других городов.
Позднее Рождественский работал музыкальным руководителем Московского музыкального камерного театра Бориса Покровского, оперным дирижёром Большого театра, был приглашенным дирижёром ряда известных симфонических оркестров мира.
В 1982 году Геннадий Рождественский основал Государственный симфонический оркестр Министерства культуры СССР и в течение 10 лет был его главным дирижером. В начале 2000-х годов Геннадий Рождественский занимал пост художественного руководителя Большого театра.
Музыкант — автор ряда книг о музыке и дирижерском искусстве. С его участием выпущено свыше 700 дисков и пластинок с записями симфоний Бетховена, Гайдна, Брамса, Чайковского и многих других композиторов.
Поистине всенародную любовь принесла актрисе роль в фильме Михаила Калатозова «Летят журавли». Эта лента в 1958 году была удостоена «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале, а Самойлова награждена специальным дипломом за лучшую женскую роль и премией жюри «Апельсиновое дерево».
Потом были роли в фильмах «Анна Каренина», «Неотправленное письмо», «Альба Регия», «Они шли на Восток», «Возврата нет», «24 часа» и другие.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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