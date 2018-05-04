Кукуруза общается с помощью корней

Ученые из Шведского сельскохозяйственного университета в Упсале и Вагенингенского университета в Нидерландах утверждают, что растения могут своими корнями посылать химические сигналы через почву, сообщая друг другу о тесном соседстве.

«Если у нас есть проблемы с нашими соседями, мы можем переехать, – говорит ведущий автор исследования профессор Велемир Нинкович из Упсалы, – Растения не могут этого делать. Они приняли это, и используют сигналы, чтобы избежать конкурентных ситуаций и подготовиться к будущей конкуренции». Ранее было установлено, что стратегии роста растений меняются в ответ на прикосновения к листьям и ветвям листьев соседних растений. Взрослые деревья в таких условиях начинают сдерживать свой рост. Другие растения, напротив, приостанавливают развитие корневой системы и бросают все ресурсы на рост стебля и кроны, чтобы быстрее конкурентов занять место под солнцем.

Илл.: Elhakeem et al. (2018)

Нынешнее исследование показало, что такие явления возникают не только в ответ на прикосновения соседей, но и благодаря химическим сигналам, получаемым через почву. Эксперименты проводились на саженцах кукурузы, которые обычно в ответ на механические стимулы усиливают рост. Ученые моделировали прикосновение соседских листьев, поглаживая листья саженцев кисточкой для макияжа в течение одной минуты ежедневно. Затем они выкапывали этот саженец, и сажали на его место другой, не подвергавшийся воздействию. Тем не менее, и новое растение усиливало рост стебля и листьев и тормозило рост своих корней. В контрольных экспериментах, когда новый саженец попадал на место растения, которое не гладили макияжной кисточкой, такого явления не наблюдалось. Ученые пришли к выводу, что корни выделяют в почву вещества, свидетельствующие о наличии растений-соседей.

Итоги исследования опубликованы в журнале Plos One.