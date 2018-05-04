"Локомотив" объявил о продлении контракта с Юрием Семиным

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Локомотив" в своем официальном микроблоге в Twitter объявил о продлении контракта с главным тренером команды Юрием Семиным.

Как сообщается, Семин подписал с руководством клуба новое соглашение по схеме "1+1" - на один сезон с возможностью продления еще на один год.

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Семин, возглавлявший "Локомотив" с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, а также в 2009-2010 годах, вернулся в клуб летом 2016 года. По итогам прошлого сезона железнодорожники завоевали Кубок и Суперкубок России, а в нынешнем чемпионате лидируют в турнирной таблице за два тура до конца чемпионата.