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Лондон продолжит оказывать поддержку «Белым каскам»


Добавлено: 04 май 2018 в 21:42,
Лондон продолжит оказывать поддержку «Белым каскам»

Великобритания продолжит оказывать поддержку организации «Белые каски», которую Москва обвиняет в распространении ложных сведений о химических атаках в Сирии. Об этом заявил представитель британского МИД, передаёт РИА «Новости».  Читайте по теме

США пересматривают программу поддержки «Белых касок» по запросу Трампа


«Великобритания остается преданна поддержке „Белых касок“ и жизненно важной работе, которую они осуществляют, предоставляя спасающую жизни помощь мирным жителям, которых затронул конфликт в Сирии», — сказали в британском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно, что Госдеп заморозил финансирование «Белых касок». В американском ведомстве сообщили, что Соединённые Штаты пересматривают программы помощи Сирии, включая поддержку «Белых касок», по запросу президента страны Дональда Трампа. Доля США в финансировании организации составляет около трети бюджета.

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Добавлено: 04 май 2018 в 21:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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