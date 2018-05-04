Лучшая футбольная команда Украины не попадет к топ-клубам Европы на жеребьевке Лиги Чемпионов

К церемонии жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов, запланированной на 30 августа, могут готовиться Барселона, Атлетико, Реал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Бавария, Ювентус, Наполи и ПСЖ. Все перечисленные клубы будут представлены в первой корзине.Всего напрямую в основную сетку попадут 26 команд, еще шесть определятся по итогам четырех квалификационных этапов.Напомним, что перед жеребьевкой группового раунда ЛЧ формируется топ-корзина из чемпионов первых семи ассоциаций в таблице коэффициентов УЕФА, компанию которым составляет действующий обладатель трофея.Однако если победитель Лиги чемпионов параллельно стал бы триумфатором и в своем национальном первенстве, то освободившаяся вакансия досталась сильнейшему клубу восьмой в рейтинге страны, то есть Украине.Из четырех полуфиналистов такой подарок Шахтеру или Динамо могла сделать только Бавария, но после ее поражения стало понятно, что пропуск в первую корзину получит как раз победитель ЛЧ.