Андрей не зацепил. Вначале показался очень самовлюблённым. Такие уже были. Не хочется наступать на те же грабли. Но после он начал мне доказывать, что на самом деле действительно нужна ему именно я, не проект. И свою симпатию, несмотря на мои отказы, он менять не собирается. Конечно, мне приятно, что он заботиться обо мне, готовит мне кушать. Вчера поднимал на руки, крутил. Я сказала, что он уже больше мне понравился, чем изначально. Но вот сегодня я проснулась и всё-таки понимаю, что он не моё. Я, конечно, понимаю, что проект про отношения и здесь нужно строить любовь, но уже 3 раза пробовала и 3 раза ошибалась, в этот раз я не хочу спешить. Пока я не чувствую, что Андрей моё, поэтому строить отношения ради отношений, а также обманывать себя и зрителей, я не хочу.
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Новости » Шоу-бизнес » Марго Овсянникова не желает обманывать себя и зрителей
Марго Овсянникова не желает обманывать себя и зрителей
Добавлено: 04 май 2018 в 06:54, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 04 май 2018 в 06:54, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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