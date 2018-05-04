Мемория. Михаил Шемякин

4 мая 1943 года родился художник Михаил Шемякин.

Личное дело

Михаил Михайлович Шемякин (75 лет) родился в Москве. Его отец, кадровый военный Михаил Петрович Шемякин, после войны был комендантом Кенигсберга, затем преподавал в московской Академии им. Фрунзе. Мать Юлия Предтеченская играла в театре.

Большая часть детства художника прошла в Восточной Германии. В 1957 году семья вернулась в СССР, где Михаил поступил в художественную школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина.

В 1961 году был отчислен за несоответствие его работ принципам соцреализма. Реальную причину отчисления художнику, по его словам, раскрыли в КГБ — там заявили, что он отрицательно действует на однокурсников.

«Я имел наглость, — говорил Шемякин, — видеть мир своими глазами, а это уже считалось преступлением».

В 1962 году в редакции ленинградского журнала «Звезда» прошла первая выставка Михаила Шемякина.

С 1959 по 1971 год он трудился главным образом разнорабочим; в течение пяти лет работал такелажником в Эрмитаже.

«Мы считали совершенно естественным жить в нищете, заниматься живописью по ночам, а днем вкалывать на государство, чтобы не увозили на 101-й километр за тунеядство», — рассказывал художник.

В начале 1960-х Шемякин из-за своих взглядов находился на принудительном лечении в психбольнице. Ему, как и другим инакомыслящим, ставили диагноз «вялотекущая шизофрения».

Выйдя из больницы, художник около двух лет жил в Псково-Печерском монастыре послушником.

В 1964 году группа художников, в которую входил Шемякин, открыла в Эрмитаже «Выставку художников — рабочих хозяйственной части Эрмитажа». Выставка проработала 30-31 мая, а 1 апреля была арестована властями. Директор музея Михаил Артамонов лишился из-за нее своей должности.

В 1967 году Шемякин с коллегами по выставке создал художественную группу «Санкт-Петербург».

Чуть ранее вместе с другом, философом Владимиром Ивановым он написал эссе «Метафизический синтетизм» — теорию новой живописи на основе изучения религиозного искусства всех времен и народов.

«Когда разглядываешь наскальные рисунки древних, например, в пещере Ласко, где исполинские белые фигуры фантастически чередуются с черными, то невольно охватывает мистическое ощущение космического, — отмечал художник. — Кажется, что находишься перед символикой неведомой древней религии. Чувствуешь, что создатели этого искусства не баловались, не рисовали для развлечения, а поклонялись некоему божеству. Их рисунки поражают, прежде всего, своей верой, религиозностью. А что делают художники в этом плане сейчас? — Пытаются изображать церквушки, иконки, впадая, в конце концов, в откровенную пошлость. Я же стремился найти новую форму для выражения веры, истинной духовности и религиозности. Мечтал о том, чтобы, глядя на мои работы, люди испытывали те же чувства, какие испытываю я, встречаясь с произведениями тысячелетней давности».

В 1969 году у Шемякина прошла первая зарубежная выставка. Она состоялась в Elaine Benson Gallery в Нью-Йорке.

В 1971 году Михаил Шемякин был лишен советского гражданства и выслан из СССР. На обустройство новой жизни ему выдали 50 долларов.

Художник с семьей жил в Париже, где быстро приобрел известность. Помимо своих работ он продвигал и коллег по советскому андеграунду. В 1977 году издал альманах «Аполлон-77», посвященный авангардному искусству и литературе.

В 1981 году Шемякин переехал в Нью-Йорк, где прожил следующие десять лет. В 1988 году получил американское гражданство, в 1991-м поселился в городке Клаверак штата Нью-Йорк.

В 1989 году в Москве состоялась первая после эмиграции выставка работ Шемякина.

В 1990-х его произведения выставлялись в Третьяковской галерее, Эрмитаже и на других известных площадках.

В Петропавловской крепости Петербурга установлен памятник Петру Первому работы Шемякина (1991). Также в городе на Неве появились композиции Жертвам политических репрессий и Архитекторам-первостроителям Санкт-Петербурга (оба — 1995).

В 2000 году учредил в Хадсоне «Воображаемый музей Михаила Шемякина», который организует выставки, посвященные использованию образов в искусстве. Исследованиями на эту тему Шемякин занимается с 1960-х годов. Например, проводятся выставки «Шар в искусстве», «Смерть в искусстве», «Крик в искусстве», «Башмак в искусстве», «Дети в искусстве».

В 2000-х Шемякин создал несколько театральных постановок. В 2001 году в Мариинском театре поставил балет «Щелкунчик», в 2005 году — «Волшебный орех» по сказкам Эрнста Гофмана, в 2010 году создал новую версию балета «Коппелия» для Литовского национального театра оперы и балета.

С 2007 года Шемякин живет во Франции, в собственном замке неподалеку от города Шатору.

Михаил Шемякин Кардашов Антон/АГН "Москва"

Чем знаменит

Один из самых известных современных российских художников и скульпторов. Автор памятника Петру I в Петропавловской крепости, где у громадного сидящего Петра непропорционально маленькая круглая голова; скульптурной композиции «Дети — жертвы пороков взрослых», установленной на Болотной площади в Москве; монумента Владимиру Высоцкому в Самаре; надгробия Анатолию Собчаку и многих других работ.

Шемякин участвовал более чем в 500 художественных выставках по всему миру. Его произведения можно увидеть в Третьяковской галерее, Русском музее, Метрополитен-музее в Нью-Йорке, парижском Музее современного искусства, мемориальном музее Яд Вашем в Тель-Авиве.

О чем надо знать

В 1974 году в Париже художник познакомился с Владимиром Высоцким, который вскоре стал его близким другом. Шемякин в своей студии записал множество песен Высоцкого, собирал его стихи, делал иллюстрации к ним.

Высоцкий посвятил художнику 12 стихотворений и песен. Серия «Владимир Высоцкий в записях Михаила Шемякина» была выпущена на семи пластинках, а позднее переиздана на компакт-дисках.

В 2008 году в Самаре был открыт памятник Высоцкому работы Шемякина.

Прямая речь

О жизни во Франции (эмигрантский журнал «Континент», 1982; цитата по Livejournal):

— Во Франции я с семьей оказался выброшенным на улицу среди зимы — без языка, без денег, без куска хлеба… Мы с женой спали в гараже, не раздеваясь, на каких-то грязных матрасах, как клошары. Дочка была пристроена у знакомых. Потом все-таки французы решили нам помочь.

Надо вам сказать, что французская благотворительность сильно отличается от американской. Они разрешили нам жить в заброшенном бильярдном клубе. Подарили по железной койке, солдатскому одеялу и, как сейчас помню, по пластиковой миске, ложке и вилке. Так мы прожили первые наши два года в свободном мире: без туалета, без кухни, без ванной, без горячей воды, и, уж конечно, без телефона. Мы обогревались электроплиткой, а окна заколотили фанерой.

— Я слышала, что во Франции вас принимали очень хорошо. Что же произошло?

— Да, поначалу так оно и было. В первую же ночь, только прилетев, я уже слушал передачу о себе по французскому радио. Большую, часовую передачу. Я, конечно, ничего не понимал, только слышал свою фамилию с ударением на последнем слоге: Шемякин. Дело в том, что в это время в Париже проходила моя выставка в галерее Дины Верни — одной из крупнейших французских галерей. Я подписал с ней контракт, но затем порвал его, так как этот контракт закабалил бы меня на всю жизнь. Не для того вырвался из одной кабалы, чтоб попасть в другую. Как видите, я не умер и через два года все-таки встал на ноги».

О жизни в замке (Wday.ru, 2010):

— Долго вы этот замок во французской глубинке искали?

— 15 лет. Чего только не посмотрели за это время! Помню, понравился замок Луи Де Фюнеса. Приехали, снаружи впечатление — просто громадный, а внутри – такой маленький! Сколько за него просили, уже и не вспомню, но мало — тут замки дешевле, чем квартира в Москве. И кому сегодня вообще нужен замок?

— Вам, например.

— Я художник. Если бы мы нашли приличную пустующую фабрику, я, быть может, с большей охотой купил бы ее. Но французы не строили фабрики далеко от города. А мне хотелось уединения. <…>

Конечно, мы вложили какие-то деньги — например, почти полностью поменяли электропроводку. Мы первое время, когда приезжали сюда, жили в отеле. Утром приходили в замок, включали фонарики. Даже воды тут не было. Кругом висели провода, и мы понимали: вспыхнуть может в любой момент. Один пожар в Америке мы уже пережили.

О США и связях с Россией («Комсомольская правда», 2017): «После высылки в 1971 году я десять лет прожил во Франции, потом, устав от ее буржуазности, лености, отсутствия динамики, энергетики, я отправился за океан в Соединенные Штаты Америки. В ней я прожил тридцать насыщенных творческими поисками и реализациями моих проектов лет. В ней я не разочарован и по сей день. Я объездил полмира и могу сказать, что ни одна страна и ни один народ так не близок русским, как Америка с ее многонациональностью. Американский народ — трудолюбивый, энергичный, мало общего имеющий с "правящей верхушкой".

Сейчас я вернулся во Францию, чтобы быть ближе к России, где я много работаю, преподаю, занимаюсь организацией научных выставок. Мотаться через океан три-четыре раза в месяц, утомительно, да и "накладно"».

О Казанове, Илье Глазунове и Никасе Сафронове («Бульвар Гордона», 2010): «Казанова писал о своей любви очень много, но, изучив эти записи, сексологи и психологи пришли к заключению, что больше одного раза иметь что-нибудь с женщиной он не мог. Давно замечено: люди, которые много говорят, обычно мало на что способны… В России вот есть такой Никас Сафронов, который называет себя Казановой, перечисляет неимоверное количество любовниц и пишет ужасные картины. Уезжая из СССР, я думал, что пошлее Ильи Глазунова ничего не может быть создано, но, оказывается, пошлость, как и глупость человеческая, безгранична, и когда я приехал и увидел какие-то афиши этого жуткого мазилы (художником его сложно назвать), понял, что Илья по сравнению с ним просто Тициан».

О современных художниках вообще («РБК Стиль», 2014): «Я не против современных художников. Есть такой Херст, один из самых богатых ныне живущих художников, который режет туши, помещает их в стеклянные аквариумы, заполненные формалином. Ну, режешь — и режь себе на здоровье, но не выдавай это за высочайшее достижение искусства. Я выступаю не против Херста. Я выступаю против чудовищной художественной мафии, которая создает херстов. А Россия, как ни прискорбно, перенимает все самое худшее, что сейчас происходит на Западе. Мы теряем самое главное — профессионализм и ту школу, которой можно было гордиться. Умирают старые художники, а новые учителя — довольно слабые».

6 фактов о Михаиле Шемякине

В молодости работал в Эрмитаже ради возможности бесплатно копировать картины великих мастеров.С 1990-х годов вместе с клоуном Вячеславом Полуниным устраивает шествия и зрелища в Венеции, Петербурге и Москве.В 2018 году состоится премьера «Гофманиады» — анимационного проекта «Союзмультфильма», растянувшегося на 15 лет. Все куклы для мультфильма выполнены по эскизам Михаила Шемякина. В озвучивании ленты принял участие Вячеслав Полунин.Многие годы у Шемякина неизменный образ: высокие сапоги, пошитые в театре, черная одежда, картуз и очки. В интервью такой стиль, напоминающий униформу, он объясняет множеством змей во Франции и варикозом (сапоги) и необходимостью защитить глаза от яркого света (картуз).На лице у художника глубокие шрамы. Эдуард Лимонов, когда-то близко общавшийся с Шемякиным, предполагает, что тот сам себя порезал. Художник же настаивает, что при работе над скульптурой ему на лицо упала раскаленная решетка.Шемякин был дважды женат. В 1963 году женился на ленинградской художнице, скульпторе Ревекке Модлиной (1934—2014). В 1964 году у пары родилась дочь, художница Доротея Шемякина. Она умерла 20 января 2018 года в Афинах, где жила с 1980-х. С 1985 года художник живет с американкой Сарой де Кэй. «Она работала переводчицей на документальном фильме о Высоцком — его снимали американцы, — вспоминал Шемякин. — Ей сказали: "В Нью-Йорке живет его друг, свяжись с ним". Она восприняла это пожелание буквально и осталась со мной».

Материалы о Михаиле Шемякине:

Биография в Википедии

Биографическая справка РИА Новости

Справка Центра Михаила Шемякина

Профиль художника на Snob.ru

Интервью Шемякина на Bulvar.com.ua

Статья о художнике на сайте «Русская антикварная галерея»