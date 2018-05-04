«Метки Бога»: таинственные линии обнаружены в лесах Удмуртии

Загадочные «метки Бога» – ровные линии на поверхности Земли видимые с высоты птичьего полета – находят в разных уголках нашей планеты. Инженер-конструктор Алексей Артемьев при перелете из Нового Уренгоя в Москву заметил аномалию в лесах Удмуртии.

Разметка гигантских масштабов хорошо просматривается на большой высоте, но на земле ее заметить нельзя. Вблизи странных объектов нет дорог или следов сельскохозяйственной деятельности, что вызывает удивление. Кроме того, измерения квартальной разметки показали, что каждая из сторон равна 1067 плюс-минус 2 метра, что соответствует русской версте.

Подобные линии есть и в Казахстане, возле озера Боровое и на плато Устюрт. Однако ученые не спешат изучать загадочные линии. Остается неизвестным, кто и когда нанес на поверхность Земли такую разметку.