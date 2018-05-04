«Метки Бога»: таинственные линии обнаружены в лесах Удмуртии

Показать меню
Актуально
Бойцы ДНР ценой жизни остановили прорыв врага под Мариуполем (ФОТО) - 07:11 Бойцы ДНР ценой жизни остановили прорыв врага под Мариуполем (ФОТО) Мемория. Людмила Нарусова - 08:00 Мемория. Людмила Нарусова Стало известно имя нового тренера Андрея Ярмоленко в Германии - 08:19 Стало известно имя нового тренера Андрея Ярмоленко в Германии CNN рассказал, как Су-27 "непрофессионально" перехватил американский самолет - 08:49 CNN рассказал, как Су-27 Палата общин парламента Британии приняла свой «акт Магнитского» - 09:00 Палата общин парламента Британии приняла свой «акт Магнитского» Игроки хоккейного клуба «Адмирал» посетили Нахимовское училище во Владивостоке - 09:14 Игроки хоккейного клуба «Адмирал» посетили Нахимовское училище во Владивостоке Де Хеа признан лучшим футболистом "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2017/18 - 09:26 Де Хеа признан лучшим футболистом Ветеранов боевых действий будут лечить наркотиками - 09:53 Ветеранов боевых действий будут лечить наркотиками Помощник госсекретаря США начинает визит в Украину - 10:01 Помощник госсекретаря США начинает визит в Украину Стороны конфликта на Донбассе должны зеркально отвести вооружение, - Хуг - 10:28 Стороны конфликта на Донбассе должны зеркально отвести вооружение, - Хуг ДТП в Крыму: названо число пострадавших - 10:32 ДТП в Крыму: названо число пострадавших США перебрасывают в Польшу бронетанковую бригаду - 11:47 США перебрасывают в Польшу бронетанковую бригаду Более 200 командиров подразделений и воинских частей ВДВ выйдут на - 11:49 Более 200 командиров подразделений и воинских частей ВДВ выйдут на «Командирские старты» в Ульяновске в мае У 19-летнего Бруклина Бекхэма роман с 28-летней певицей и танцовщицей Лекси - 11:54 У 19-летнего Бруклина Бекхэма роман с 28-летней певицей и танцовщицей Лекси Пантеррой Пашинян пообещал продолжить протесты до смены власти в Армении - 12:00 Пашинян пообещал продолжить протесты до смены власти в Армении «Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском плену - 12:07 «Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском плену Цукерберг анонсировал запуск сервиса знакомств - 12:18 Цукерберг анонсировал запуск сервиса знакомств
» » «Метки Бога»: таинственные линии обнаружены в лесах Удмуртии

«Метки Бога»: таинственные линии обнаружены в лесах Удмуртии


Добавлено: 04 май 2018 в 06:00, Категория: Технологии
«Метки Бога»: таинственные линии обнаружены в лесах Удмуртии

Загадочные «метки Бога» – ровные линии на поверхности Земли видимые с высоты птичьего полета – находят в разных уголках нашей планеты. Инженер-конструктор Алексей Артемьев при перелете из Нового Уренгоя в Москву заметил аномалию в лесах Удмуртии.

Разметка гигантских масштабов хорошо просматривается на большой высоте, но на земле ее заметить нельзя. Вблизи странных объектов нет дорог или следов сельскохозяйственной деятельности, что вызывает удивление. Кроме того, измерения квартальной разметки показали, что каждая из сторон равна 1067 плюс-минус 2 метра, что соответствует русской версте.

Подобные линии есть и в Казахстане, возле озера Боровое и на плато Устюрт. Однако ученые не спешат изучать загадочные линии. Остается неизвестным, кто и когда нанес на поверхность Земли такую разметку.


Материалы по теме:

В якутской тайге обнаружены загадочные полосы (ФОТО)
На поверхности Меркурия обнаружены загадочные пирамиды
Загадочные структуры обнаружили исследователи глубоко под землей
Озоновый слой Земли под угрозой – ученые
Добавлено: 04 май 2018 в 06:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Враг не пройдёт

Враг не пройдёт

Где скрываются обитатели Марса, выяснили ученые

Где скрываются обитатели Марса, выяснили ученые

Выживших нет: число жертв крушения военного самолёта США растёт (ФОТО, ВИДЕО)

Выживших нет: число жертв крушения военного самолёта США растёт (ФОТО, ВИДЕО)

Александр Васюкович хочет построить серьёзные отношения с Нонной Щукиной

Александр Васюкович хочет построить серьёзные отношения с Нонной Щукиной

Новости России
еще новости
Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Принц Джордж и принцесса Шарлотта примут активное участие в свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Принц Джордж и принцесса Шарлотта примут активное участие в свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Рианна рассказала об убитом брате, бойфренде-миллиардере и своих отношениях с Дрейком

Рианна рассказала об убитом брате, бойфренде-миллиардере и своих отношениях с Дрейком

Кристина Агилера представила первый за последние шесть лет клип: смотрим видео на песню Accelerate

Кристина Агилера представила первый за последние шесть лет клип: смотрим видео на песню Accelerate

Похудевшая Мэрайя Кэри в платье от Mugler

Похудевшая Мэрайя Кэри в платье от Mugler

Новости политики
еще новости
Нельзя выбирать президента в формате телевизионного шоу, - эксперт

Нельзя выбирать президента в формате телевизионного шоу, - эксперт

Ответный удар России на санкции США: в Госдуме раскрыли положительный эффект для страны

Ответный удар России на санкции США: в Госдуме раскрыли положительный эффект для страны

«Владимир Владимирович, не дайте погубить Россию!»

«Владимир Владимирович, не дайте погубить Россию!»

В Америке снимут фильм о восхождении Дональда Трампа

В Америке снимут фильм о восхождении Дональда Трампа

Новости экономики
еще новости
Сбербанк снизил ставки по кредитам для физических лиц

Сбербанк снизил ставки по кредитам для физических лиц

Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года

Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года

Суд ЕС встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» 

Суд ЕС встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» 

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Новости общества
еще новости
В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада

В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада

Владимир Путин и Джанни Инфантино получили в Сочи паспорта болельщиков ЧМ-2018

Владимир Путин и Джанни Инфантино получили в Сочи паспорта болельщиков ЧМ-2018

Сегодня в Москве состоится заключительная вечерняя репетиция военного парада, посвященного Великой Победе

Сегодня в Москве состоится заключительная вечерняя репетиция военного парада, посвященного Великой Победе

В Военно-историческом музее откроется фотовыставка «Этот День Победы порохом пропах»

В Военно-историческом музее откроется фотовыставка «Этот День Победы порохом пропах»

Происшествия
еще новости
В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

На Украине мужчина бросил в беседку с «шумными» детьми «коктейль Молотова»

На Украине мужчина бросил в беседку с «шумными» детьми «коктейль Молотова»

Новости Украины
еще новости
Президент Чехии сделал сенсационное заявление касающееся газа «Новичок»

Президент Чехии сделал сенсационное заявление касающееся газа «Новичок»

В Николаевском зоопарке стая бродячих собак загрызла четырех альпак

В Николаевском зоопарке стая бродячих собак загрызла четырех альпак

В Сирии угодил в ДТП российский зенитный ракетно-пушечный комплекс.

В Сирии угодил в ДТП российский зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Закрывается самый известный производитель шин в Украине

Закрывается самый известный производитель шин в Украине

Мировые новости
еще новости
5 признаков скорого аппендицита

5 признаков скорого аппендицита

С Донбасса вернулись военнослужащие 44 отдельной арт бригады

С Донбасса вернулись военнослужащие 44 отдельной арт бригады

“Готовимся к худшему”: солдат Вооруженных Сил Украины рассказал о ситуации на Донбассе

“Готовимся к худшему”: солдат Вооруженных Сил Украины рассказал о ситуации на Донбассе

Путин предпримет попытку восстановить отношения со странами Запада, - СМИ

Путин предпримет попытку восстановить отношения со странами Запада, - СМИ




Лента новостей
До 30 человек пострадали при взрыве на еврейском празднике в Лондоне - 23:50 До 30 человек пострадали при взрыве на еврейском празднике в ЛондонеБазовая ставка в США осталась неизменной - 23:49 Базовая ставка в США осталась неизменнойАбрамович стал ответчиком по иску на 46 млн долларов - 23:48 Абрамович стал ответчиком по иску на 46 млн долларовМужская сборная России обыграла египтян на командном ЧМ по настольному теннису - 23:44 Мужская сборная России обыграла египтян на командном ЧМ по настольному теннисуМинистр связи предсказал Viber судьбу Telegram - 23:27 Министр связи предсказал Viber судьбу TelegramСК привлек экспертов по голосу для расследования пожара в «Зимней вишне» - 23:27 СК привлек экспертов по голосу для расследования пожара в «Зимней вишне»Американские конгрессмены предложили наградить Трампа Нобелевской премией мира - 23:26 Американские конгрессмены предложили наградить Трампа Нобелевской премией мираВирус помогает наездникам и их смертельным врагам - 23:25 Вирус помогает наездникам и их смертельным врагамСлабый алкоголь может вернуться в продажу на АЗС - 23:25 Слабый алкоголь может вернуться в продажу на АЗСОбломки разбившегося в Сирии Су-30 доставят в Москву - 23:25 Обломки разбившегося в Сирии Су-30 доставят в МосквуНельзя выбирать президента в формате телевизионного шоу, - эксперт - 23:21 Нельзя выбирать президента в формате телевизионного шоу, - экспертВ Николаевском зоопарке стая бродячих собак загрызла четырех альпак - 23:20 В Николаевском зоопарке стая бродячих собак загрызла четырех альпакМатч с "Атлетико" стал для Арсена Венгера 250-м в еврокубках - 22:33 Матч с Ответный удар России на санкции США: в Госдуме раскрыли положительный эффект для страны - 22:28 Ответный удар России на санкции США: в Госдуме раскрыли положительный эффект для страны
Последние новости
«Метки Бога»: таинственные линии обнаружены в лесах Удмуртии - 06:00 «Метки Бога»: таинственные линии обнаружены в лесах Удмуртии Загадочные символы, невидимые без специального оборудования, обнаружили на свитках Мертвого моря - 04:48 Загадочные символы, невидимые без специального оборудования, обнаружили на свитках Мертвого моря ученые NASA Лучшая футбольная команда Украины не попадет к топ-клубам Европы на жеребьевке Лиги Чемпионов - 04:05 Лучшая футбольная команда Украины не попадет к топ-клубам Европы на жеребьевке Лиги Чемпионов В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада - 02:42 В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада Добрым словом и истребителем: Тысячи боевиков сдают тяжёлое вооружение российским военным и - 02:19 Добрым словом и истребителем: Тысячи боевиков сдают тяжёлое вооружение российским военным и покидают Ярмук (ФОТО) Принц Джордж и принцесса Шарлотта примут активное участие в свадьбе принца Гарри и Меган Маркл - 02:14 Принц Джордж и принцесса Шарлотта примут активное участие в свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Венгер о вылете из ЛЕ: сильно расстроен, футбол может быть жестоким - 02:12 Венгер о вылете из ЛЕ: сильно расстроен, футбол может быть жестоким 5 признаков скорого аппендицита - 02:07 5 признаков скорого аппендицита Канал Шария набрал 2 млрд просмотров на YouTube - 01:26 Канал Шария набрал 2 млрд просмотров на YouTube Футболист "Атлетико" Гризманн надеется на счастливый финал ЛЕ - 01:14 Футболист Загадочные спиралевидные объекты видели в небе над Китаем и Казахстаном - 00:55 Загадочные спиралевидные объекты видели в небе над Китаем и Казахстаном Украинский закон об образовании в ОБСЕ сравнили с «языковой зачисткой» - 00:50 Украинский закон об образовании в ОБСЕ сравнили с «языковой зачисткой» Президент Чехии сделал сенсационное заявление касающееся газа «Новичок» - 00:21 Президент Чехии сделал сенсационное заявление касающееся газа «Новичок»
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"