МИД РФ подсчитал доходы террористических организаций

Замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов рассказал РИА Новости, что доходы «Аль-Каиды» составляют от 20 млн до 40 млн в месяц, «Исламского государства» — около 3 млн долларов(«Аль-Каида» и ИГ — террористические организации, запрещенные в России).

Он также отметил, что в последнее время доходы ИГ сократились.

«Сейчас после перекрытия этих каналов финансирования, после того как был поставлен заслон, прежде всего, благодаря деятельности российских ВКС, торговле игиловцами углеводородами, то доходы ИГ сейчас составляют порядка трех миллионов долларов в месяц», — сказал Феоктистов.

Доходы «Аль-Каиды» составляют средства всех ячеек организации, разбросанных по всему миру.

Ранее французские СМИ со ссылкой на данные разведки сообщали, что казна ИГ составляет около трех миллиардов евро. Группировка контролировала около 40% производства зерна в Иране и до 80% производства хлопка в Сирии. Боевики ИГ также облагали десятиной жителей крупных городов, находящихся под контролем ИГ. Кроме того, практиковались конфискации имущества христиан, езидов и шиитов.