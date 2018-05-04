МИД России прокомментировал слова Земана о «Новичке»

Президент Чехии Милош Земан опроверг слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» производилось только в России. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.

По ее словам, руководитель лаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед не подтвердил слова Терезы Мэй о том, что эксперты установили страну изготовления вещества, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.

«…враньё правительства Терезы Мэй о том, что «Новичок» якобы производился только в России, сегодня опроверг Президент Чехии, который подтвердил разработку этого отправляющего вещества его страной», — заявила Захарова.

Ранее Земан заявил, что в Чехии произвели партию «Новичка».

Фото: Life.ru