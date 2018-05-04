МИД: Россия готова к диалогу по СВПД, но особых иллюзий не испытывает

Россия готова к диалогу со всеми участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, который касается его выполнения, но особых иллюзий не испытывает. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, передаёт РИА «Новости».

«Особых иллюзий мы не испытываем. Придётся очень плотно поработать со всеми участниками. Мы к этому диалогу готовы. И США знают, что мы к этому готовы. Мы ожидаем, что с их стороны всё же будут приниматься мудрые решения, которые будут устраивать Вашингтон и не подрывать международную безопасность», — указал Ермаков. Читайте по теме

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Он отметил, что «никому не выгодно, чтобы Иран каким-то образом вернулся к такому развитию своей ядерной программы, которая беспокоила бы все государства».

При этом он добавил, что Тегеран имеет полное право развивать полноформатно мирный атом так, как он хочет.

Американский президент Дональд Трамп по итогам дискуссий с Германией, Великобританией и Францией 12 мая примет решение, останутся ли США в соглашении по иранской ядерной программе.

После прихода к власти Трамп часто критиковал соглашение, утверждая, что оно не предотвратило возможность создания Тегераном ядерного оружия, а лишь отсрочило её. В 2018 году он заявил, что Соединённые Штаты прекратят участие в сделке, если она не будет изменена. Глава Госдепа Майк Помпео ранее сообщил, что американский лидер вряд ли примет решение остаться в сделке, если недостатки соглашения не устранят. Читайте по теме

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Власти Ирана неоднократно заявляли, что выход США из ядерной сделки может иметь крайне негативные последствия, а условия соглашения не подлежат обсуждению и изменению. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее указывал, что неверные действия Вашингтона могут создать опасное положение в регионе, в частности, в Сирии.

Глава российского МИД Сергей Лавров указывал, что Россия и Китай выступают против пересмотра сделки, так как это не соответствует резолюции Совбеза ООН 2231.

Кроме того, Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон 30 апреля высказались за сохранение и неукоснительное выполнение СВПД.

Иран, Россия, Китай, США, Германия, Великобритания и Франция в 2015 году подписали СВПД. Указанное соглашение касается урегулирования проблемы иранского атома. Выполнение условий сделки снимает с Тегерана экономические санкции со стороны Евросоюза, США и Совбеза ООН.

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Иран не будет пересматривать или изменять СВПД, заявил глава МИД республики

«Пахнет войной»: сенатор о возможном отказе США от иранской ядерной сделки