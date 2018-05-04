МИД усомнился в озвученной ОЗХО дозе «Новичка»

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявил на брифинге, что указанная ОЗХО доза «Новичка» в 50-100 г могла бы отравить несколько кварталов. Об этом пишет РБК.

«Если речь идет о том веществе, о котором говорила Великобритания, о котором говорилось в стенах ОЗХО, 50–100 г отравляющего вещества достаточно, чтобы отравить жителей всех близлежащих к месту происшествия кварталов, а не то что двух человек. А эти два человека не только выжили, как нас заверяют, но и нормально функционируют», — сказала Захарова.

Она отметила, что делу Скрипалей в России продолжают уделять большое внимание.

«Мы проявляем неформальное, но настоящее участие в судьбе российских граждан. Мы практически атакуем британскую сторону — в данном случае это слово более чем уместно — относительно предоставления доступа либо фактической информации о том, где находятся Скрипали и в каком они сейчас состоянии», — заключила Захарова.

Ранее глава ОЗО Ахмет Узюмджэ заявил, что специалисты собрали образцы вещества с дверной ручки Скрипалей и с территории парка, где оба были найдены.

Россия неоднократно опровергала обвинения в причастности к их отравлению, указывая, что подобный яд могли синтезировать в США, Великобритании, Швеции и Чехии.

Чешский президент Милош Земан признал, что нервно-паралитический яд «Новичок» разрабатывался в его стране для исследовательских целей.