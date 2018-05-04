Мила Кунис и Эштон Катчер поздравили Зои Салдану с получением именной звезды на Аллее славы

Мила Кунис и Эштон Катчер

Вчера, 3 мая, Мила Кунис и Эштон Катчер в очередной раз вместе появились на публике. Оставив дома детей, супруги отправились на знаменитую Аллею славы в Голливуде, чтобы поддержать свою коллегу и подругу Зои Салдану и поздравить ее с получением именной звезды.

Для мероприятия 34-летняя Кунис выбрала комфортный и довольно непримечательный образ (впрочем, упрекнуть ее в этом будет неправильно, ведь главной звездой в этот день была все же не она). Актриса отдала предпочтение черному цвету и пришла на торжественное событие в свободных брюках с поясом, укороченной кофте и ботинках на плоской подошве. Чувствовала себя Мила в таком наряде, кажется, очень уверенно и выглядела абсолютно счастливой. Видимо, стиль casual явно у нее в фаворитах.

Зои Салдана и Мила Кунис

Отсиживаться на местах для гостей Мила не стала и вышла к трибуне, чтобы произнести трогательную речь в адрес своей подруги, с которой она в 2007 году снималась в фильме "После секса" (After Sex).Я восхищаюсь тобой как личностью, как женой, сестрой, матерью, бизнес-леди и актрисой. В то время как весь мир знает тебя как исполнительницу тех или иных ролей, которые ты сыграла, мне посчастливилось знать тебя как работающую маму,

— сказала Кунис.

Мила Кунис и Зои СалданаДжеймс Кэмерон, Зои Салдана и Мила КунисМила Кунис и Эштон Катчер