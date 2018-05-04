Модернизация «Адмирала Кузнецова» обойдется в миллиард долларов

На ремонт и модернизацию единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» планируется выделить около 60 млрд рублей или примерно 1 млрд долларов по текущему курсу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Он заявил, что техническое задание на ремонт и модернизацию «Адмирала Кузнецова» подписано и утверждено.

Собеседник агентства отметил, что выделенная сумма предполагает «достаточно оптимистичный вариант ремонта и модернизации авианосца», поскольку ранее СМИ сообщали, что на ремонт может быть потрачено от 22 до 65 млрд рублей.

Модернизация однотипного индийского авианосца «Викрамадитья» (в прошлом «Адмирал Горшков») обошлась оценочно в 2,3 млрд долларов.

Год назад модернизацию российского авианосца в Минобороны оценивали в 40 млрд рублей.