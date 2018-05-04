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» » Могут взорвать Крымский мост: в ФСБ РФ прокомментировали проверку судов

Могут взорвать Крымский мост: в ФСБ РФ прокомментировали проверку судов


Добавлено: 04 май 2018 в 10:14, Категория: Украина
Могут взорвать Крымский мост: в ФСБ РФ прокомментировали проверку судов

Российские пограничники в аннексированном Крыму объяснили причину проверок иностранных морских судов в Керченском проливе.

В погрануправлении ФСБ РФ отмечают, что проверки иностранных судов проводятся в соответствии с международным морским правом. Тем самым, сотрудники ФСБ предотвращают попытки проникновения лиц, причастных к террористическим организациям, незаконных мигрантов, контрабандны оружия и боеприпасов. По их словам, это связано с обеспечением безопасности строительства Крымского моста.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что российские пограничники останавливают все следующие в Украину суда для их досмотра и идентификации команды.


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Добавлено: 04 май 2018 в 10:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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