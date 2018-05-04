Могут взорвать Крымский мост: в ФСБ РФ прокомментировали проверку судов

Российские пограничники в аннексированном Крыму объяснили причину проверок иностранных морских судов в Керченском проливе.

В погрануправлении ФСБ РФ отмечают, что проверки иностранных судов проводятся в соответствии с международным морским правом. Тем самым, сотрудники ФСБ предотвращают попытки проникновения лиц, причастных к террористическим организациям, незаконных мигрантов, контрабандны оружия и боеприпасов. По их словам, это связано с обеспечением безопасности строительства Крымского моста.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что российские пограничники останавливают все следующие в Украину суда для их досмотра и идентификации команды.