Москва предложила усилить контроль над соблюдением перемирия в Донбассе

На заседании Минской контактной группы российская сторона предложила усилить контроль над соблюдением перемирия в Донбассе. Об этом сообщил полномочный представитель России в группе Борис Грызлов, передаёт РИА «Новости». Читайте по теме

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По его словам, контактная группа рассмотрела несколько случаев нарушения действующего режима прекращения огня, в том числе происшедшие вблизи Донецкой фильтровальной станции.

«Российская делегация предложила СММ ОБСЕ усилить контроль на прилегающем к станции участке линии соприкосновения и фиксировать сторону, нарушившую режим безопасности ДФС. А также проводить расследование каждого случая нарушения режима прекращения огня», — сказал Грызлов.

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