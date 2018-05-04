Нафтогаз: Наши налоги сформировали 19,3% доходов бюджета с начала года

С января по апрель 2018 года налоговые выплаты «Нафтогаза» сформировали 19,3% доходов государственного бюджета Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«По оперативным данным, за четыре месяца этого года группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет около 43,0 млрд грн налогов. Поступления от группы составили 19,3% общих доходов государственного бюджета в январе-апреле 2018 года. Группа Нафтогаз остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 2017 совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в государственный бюджет составил 107,3 млрд грн.», — заявили в «Нафтогазе».

Ранее «Нафтогаз» отчитался о доходах от транзита.

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