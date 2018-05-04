Накануне акции против Путина начались задержания сторонников Навального

Полиция задержала сторонников оппозиционера Алексея Навального в нескольких городах. Как сообщает «ОВД-Инфо», задержанных обвиняют в организации акции «Он нам не царь», проведение которой планируется 5 мая — за два дня до инаугурации президента Владимира Путина.

Так, в Красноярске задержана сотрудница штаба Навального Мария Маковозова. В Рязани — активист штаба Всеволод Паршин. В Тамбове — помощник координатора местного штаба оппозиционера Игорь Сливин.

Кроме того, в Краснодаре и Петербурге задержали двух активистов «Открытой России». Их обвиняют в неповиновении сотрудникам полиции и нарушении правил проведения мероприятия.

Акция Навального в Москве, Петербурге и других городах не согласована с местными властями.